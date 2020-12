Mia Laiho esittää ”puoskarilakia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan vakavilla sairauksilla tai haavoittuvassa asemassa olevien terveydellä ei saa puoskaroida.

Lääkärikansanedustaja Mia Laiho (kok.) on huolissaan vaihtoehto- ja uskomushoitojen yleistymisestä ja niiden mahdollisista terveyshaitoista. Hän on jättänyt asiaa koskevan lakialoitteen. Kyse on niin sanotusta puoskarilaista.

– Suomessa ei tällä hetkellä ole vaihtoehtohoitoja ja niiden harjoittamista koskevaa erityislainsäädäntöä. Toistuvasti nousee esiin räikeitä tapauksia, joissa ihmisille on uskoteltu parantavia hoitoja, mikä on johtanut hoidon viivästymiseen ja jopa terveyden vaarantumiseen, toteaa Laiho.

– Samalla ihmisten epätoivoista tilannetta on voitu käyttää hyväksi ja ihmisillä on voinut mennä merkittäviä summia näihin hoitoihin, joiden on uskoteltu parantavan heidän sairauttaan, hän jatkaa.

Laihon mukaan lakialoitteen tailla on tarkoitus osoittaa vaikeiden sairauksien ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hoito ainoastaan Valviran hyväksymien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäväksi.

– On epäeettistä ja hyvin arveluttavaa, että esimerkiksi mielenterveys- ja muistihäiriöpotilaiden haavoittuvaa tilannetta käytetään hyväksi, hän sanoo.

– Myös nyt koronaepidemian aikaan on huolestuttavaa lukea, miten yleisvaarallisen tartuntataudin hygieniaohjeita joidenkin toimesta kyseenalaistetaan tai tarjotaan tuulesta temmattuja vaihtoehtoja koronan hoitoon.

Laihon lakialoitteessa esitetään lisättäväksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin säännös, jonka mukaan tiettyjen henkilöryhmien tutkiminen tai hoitaminen olisi sallittua vain terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Lisäksi aloitteessa ehdotetaan, minkä sairauksien hoitoon vaihtoehtohoitojen antajat voisivat osallistua ainoastaan yhdessä laillistetun lääkärin kanssa. Tarkoituksena on varmistaa, ettei potilas jäisi vakavissa sairauksissa ilman lääketieteellistä taudinmääritystä tai mahdollisuutta siihen.

Vaihtoehtohoitoja on tarjolla laaja kirjo aina ruokavalioista ja ravintolisistä mystisiin energiahoitoihin ja pseudotieteellisiin laitteisiin sekä toimenpiteisiin.

– Musta salva, hopeavesi, kahviperäruiskeet, parantavat mehut, aprikoosin siemenet tai muut parannushoidot, kuten homeopatia ja meditaatio, ovat viime vuosina olleet suosiossa syövän vaihtoehtohoitoja kannattavien keskuudessa, kansanedustaja luettelee.

Laihon mukaan tarkoitus ei ole rajoittaa vaihtoehtohoitoja muuten, mutta erityisryhmien turvaksi tarvitaan lainsäädäntöä.

– Toivottavasti tämä lakialoite saa eduskunnassa laajalti tukea, ja lainsäädäntö saadaan tältä osin ajan tasalle, sanoo Laiho.