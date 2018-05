MI5 varoittaa: ISIS suunnittelee uusia shokki-iskuja Eurooppaan

Britannian turvallisuuspalvelun MI5:n johtaja Andrew Parker varoittaa Eurooppaa uusista terrori-iskuista.

Parker totesi Berliinissä kokoontuneille eurooppalaisten turvallisuuspalveluiden johtajille, että ääri-islamistista ISIS-järjestöä vastaan joudutaan taistelemaan vielä vuosien ajan.

Hänen mukaansa Britannia on onnistunut estämään vuoden 2017 maaliskuun jälkeen 12 terrori-iskua, keskimäärin yhden kuukaudessa.

– Vaikka ISIS on menettänyt ”kalifaattinsa” Syyriassa ja Irakissa, vaatii järjestön kukistaminen pitkäjänteistä kansainvälistä yhteistyötä. He yrittävät tälläkin hetkellä järjestäytyä uudelleen, Parker sanoi.

Jihadistit ovat tehneet vuoden 2016 jälkeen jo 45 terrori-iskua ympäri Eurooppaa. Parkerin mukaan ISIS pyrkii jatkossa entistä monimutkaisempien shokkihyökkäysten toteuttamiseen.

Euroopan maat ovat tehostaneet viime vuosien aikana tiedustelutietojen jakamista.

– Nykymaailmassa tarvitsemme tämänkaltaista yhteisvoimaa enemmän kuin koskaan, Parker tulee sanomaan Berliinissä pidettävässä puheenvuorossa the Guardian-lehden ennakkotietojen mukaan.

