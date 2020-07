Metsäyhtiö KL:lle: Jos tilanne jatkuu, rakennemuutoksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Stora Enso pyrkii sopeuttamaan paperintuotantoaan kysyntää vastaavaksi.

Metsäyhtiö Stora Enson tulosta voi Kauppalehden mukaan luonnehtia torjuntavoitoksi koronapandemian runtelemalla kriisikvartaalilla. Luvut olivat ankeat, mutta operatiivinen liiketulos osui analyytikoiden antaman ennustehaarukan ylälaitaan.

Stora Enson liikevaihto laski huhti-kesäkuussa vuodentakaisesta 19 prosenttia 2,1 miljardiin euroon ja operatiivinen liiketulos 41 prosenttia 178 miljoonaan.

Paperidivisioonan operatiivinen liiketulos kääntyi voitosta 39 miljoonaa euroa tappiolle, kun analyytikot olivat odottaneet seitsemän miljoonan euron tappiota.

– Tällä hetkellä pyrimme turvaamaan paperiliiketoiminnan kassavirran ja sopeuttamaan tuotannon kysyntää vastaavaksi. Pitkällä aikavälillä, jos tilanne jatkuu tällaisena, koko teollisuus tulee tekemään rakenteellisia muutoksia, Stora Enson toimitus­johtaja Annica Bresky toteaa KL:ssä.

Loppuvuosi on epävarma. Stora Enso ei julkaissut näkymiä eikä ohjeistusta heinä–syyskuulle. Breskyn mukaan on liian aikaista sanoa, missä kysyntää lopulta on. Maat toipuvat pandemiasta eri tahtia.