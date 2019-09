”Metsästäjä” – Venäjän uusi häivelennokki tallentui videolle

Lennokki teki ensilennon Su-57 -hävittäjän kanssa.

Venäjän uusi häiveteknologiaa hyödyntävä Okhotnik (metsästäjä) -lennokki on tehnyt ensimmäisen yhteislennon Su-57-häivehävittäjän kanssa, Venäjän puolustusministeriö kertoi perjantaina.

Ministeriö on julkaissut lennosta jutun alta löytyvän videon.

Kyseessä on 22 tonnia painava aseistettu lennokki, joka vastaa kooltaan Yhdysvaltain F-15-hävittäjiä. Lennokki on väitetysti suunniteltu sekä tiedustelu- että hyökkäysrooleihin. Julkisuuteen on kerrottu aiemmin, että lennokin huippunopeus on noin 600 km/h ja toimintamatka 3 500 kilometriä. Aseistusta siihen mahtuu noin kaksi tonnia.

БЛА «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем 5-го поколения Су-57 В рамках проходящей программы испытаний БЛА «Охотник» совершил полет в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства#Минобороны #БЛА #Охотник #Су57 #БПЛА #Армия pic.twitter.com/xp0edzPUN5 — Минобороны России (@mod_russia) September 27, 2019