Metsäjohtaja: Nyt on koottava se esityksen kaatava koalitio

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen mukaan Suomi äänestää EU:n metsälinjausta vastaan.

EU-ministerivaliokunta linjasi keskiviikkona valtioneuvoston kannan EU:n kestävän rahoituksen taksonomia-asetuksen ilmastoa koskevaan delegoituun säädökseen.

– Suomi pitää delegoidun säädöksen tavoitetta ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen rahoittamisen edistämisestä tärkeänä. Delegoidun säädöksen monien taloudellisten toimintojen teknisiä arviointikriteerejä on pidettävä pääosin onnistuneina ja tavoitteita tukevina, kertoi Valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan.

Valtioneuvosto ei kuitenkaan kannata delegoidun säädöksen hyväksymistä EU:n komission esittämässä nykyisessä muodossa. Valtioneuvoston mukaan Suomi katsoo myös, että yksityiskohtaisen metsätalouden säätelyn pitää pysyä jäsenmaiden toimivallassa.

Myös Ruotsi on ilmoittanut äänestävänsä esitystä vastaan.

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen on tyytyväinen hallituksen linjaukseen, mutta se ei vielä riitä.

– Parempi myöhään, kun ei milloinkaan. Tämä hallituksen kanta on oikea ja tärkeä metsäteollisuudelle ja metsänomistajille. Nyt on käytettävä poliittista pääomaa ja koottava se koalitio, joka kaataa esityksen. Aikaa on muutama viikko, Jaatinen tviittaa.

Euroopan parlamentti on jo hyväksynyt asetuksen, mutta siitä äänestetään vielä lopullisesti EU:n ministerineuvostossa.

