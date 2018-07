Metsähallitus selvittää riippusiltojensa turvallisuutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa on 35 riippusiltaa.

Lapinsalmen riippusillalla sunnuntaina tapahtuneen vaaratilanteen jälkeen Metsähallitus kertoo varmistavansa asiakasturvallisuuden erilaisin lisätoimin. Kaakkois-Suomessa Repoveden kansallispuistossa olevan Lapinsalmen riippusillan kannatinvaijeri petti, kun sillalla oli yhdeksän ihmistä. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut onnettomuudessa.

Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa on 35 riippusiltaa. Siltoja on eri tyyppiä ja pituisia. Osa vie korkeiden pudotusten yli, kun taas toiset ovat matalalla. Osalla kohteista kävijämäärät ovat huomattavia, kun toisten käyttö on vähäistä. Myös käyttöohjeistuksen suhteen sillat ovat erilaisia.

Luontopalvelujen vastuulla olevat riippusillat katselmoidaan vuosittain, ja lisäksi ne kuuluvat jatkuvan ylläpidon piiriin.

Lähiaikoina tehdään ylimääräisiä tarkastuskäyntejä osaan kohteista. Lisäksi maastossa ja verkkopalveluissa olevan ohjeistus käydään läpi. Tapauskohtaisesti Metsähallitus käyttää katselmuksissa ulkopuolista asiantuntija-apua.

Metsähallitus teettää myös esiselvityksen vaurioituneen Lapinsalmen riippusillan uusimisesta. Vaihtoehtoina on korjata nykyinen silta tai rakennuttaa nykyisen kaltainen uusi silta, kaarisilta tai kaksikaistainen silta.