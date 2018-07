Metsähallitus KL:lle: Miksi joku pitäisi kartellia jos ei siitä hyödy?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oikeusprosessin jatkamiselle raakapuukartellijutussa katsotaan olevan yhteiskunnallinen intressi.

Metsähallituksen hallituksen puheenjohtajaTimo Laitinen kertoo Kauppalehdessä, että usea seikka tukee uutta oikeudenkäyntikierrosta niin sanotussa raakapuukartellijutussa.

Metsähallitus kertoi eilen maanantaina jättäneensä korkeimpaan oikeuteen valituslupahakemuksen ja valituksen koskien Helsingin hovioikeuden toukokuussa antamaa tuomiota raakapuukartelliasiassa. Metsähallitus katsoo, että asialla on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä, jonka vuoksi valitusluvan pyytäminen ja valitus on perusteltua.

Markkinaoikeus katsoi vuonna 2009 antamassaan ratkaisussa, että Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso ja UPM-Kymmene ovat syyllistyneet kiellettyyn hintayhteistyöhön ja hintatietojen vaihtoon raakapuun hankinnassa. Helsingin käräjäoikeus ja sen jälkeen hovioikeus ovat kuitenkin hylänneet Metsähallituksen vahingonkorvauskanteen.

– Olemme lukeneet tarkkaan hovioikeuden päätöksen perusteluita. Siellä oli paljon viittauksia, joissa annettiin ymmärtää, että tämä olisi jopa ennakkotapauksen arvoinen juttu, Laitinen kertoo lehdelle.

Metsähallitus haluaa Laitisen mukaan myös testata, onko korkein oikeus samaa mieltä todistustaakka-asiassa. Lisäksi prosessin jatkamista tukee hänen mukaansa myös selvä yhteiskunnallinen intressi.

– Tämä on merkittävä asia, jossa kiistatta on ollut kartelli, jonka markkinaoikeus on lainvoimaisesti todennut. Minun oikeustajuni sanoo niin, että miksi ihmeessä jotkut ylläpitävät kartellia, jos eivät siitä aio hyötyä, Laitinen toteaa.

Metsähallitus vaatii korkeimmassa oikeudessa korvausta vain mäntykuitupuun osalta, jolloin vaatimuksen määräksi muodostuu noin 60 miljoonaa euroa.