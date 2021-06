Meteorologilta hirmuennuste: 37 asteen raja voi rikkoutua

Suomen kaikkien aikojen lämpöennätys saattaa mennä rikki ensi viikolla, tunnettu ranskalainen meteorologi Etienne Kapikian ennustaa.

Hän kommentoi viestintäpalvelu Twitterissä Ilmatieteen laitoksen tutkijan Mika Rantasen ketjua, jossa Rantanen totesi kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätyksen olevan vaarassa rikkoutua tulevina päivinä. Ennätys on mitattu Ähtärissä vuonna 1935.

– Tuleva lämpöaalto on yksi voimakkaimmista kesäkuun lämpöaalloista, joka on koskaan kirjattu Suomessa. Kaakkois-Suomessa saattaa olla kuusi peräkkäistä 30 asteen päivää. Tällainen pitkä aalto olisi ennätyksellinen kesäkuussa, Rantanen sanoo.

Ranskalaismeteorologi Kapianin mukaan ennätys ei välttämättä jää tähän. Hän nostaa esille heinäkuun 2010 hirmulukeman, joka mitattiin Joensuussa.

– Kyllä, ja tämä kartta on sunnuntaille, joka on vasta lämpöaallon alkua. Muutama päivä myöhemmin, arviolta keskiviikkona 23. päivä, vielä lämpimämmän ilmamassan vallitessa, en olisi yllättynyt jos Suomen kaikkien aikojen ennätys kaatuisi, Kapiakin sanoo.

– Ja kyllä, tarkoitan sitä ennätystä, joka mitattiin heinäkuussa 2010. 37,2 astetta, hän täsmentää ja toteaa, että tilannetta pitää seurata.

Kapiakin ennustaa trooppisia hirmumyrskyjä Réunionin saarella. Reunionin saari eli Ile de la Reunion kuuluu Ranskaan ja sijaitsee Intian valtamerellä.

— Etienne Kapikian (@EKMeteo) June 18, 2021