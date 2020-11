Meteorologi huvittui viikonlopun sääkartoista: ”Yritin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sääennuste on seuraavat kolme päivää lähes identtinen.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Anniina Valtonen kertoo Twitterissä huvittuneensa viikonlopun sääkartoista.

Valtosen julkaisemassa kuvassa on kolme lähes identtistä sääkarttaa. Sään on ennustettu jatkuvan lähipäivinä laajalti runsaspilvisenä, mutta enimmäkseen hyvin vähäsateisena. Lämpötilat pysyttelevät etelässä niukasti plussan puolella, pohjoisessa on enimmillään kahdesta kuuteen astetta pakkasta.

Vaikka sää on poutainen, pilvipeite rakoilee vain harvoilla alueilla. Myös lumisateet jäävät suuressa osassa maata vain haaveeksi.

– Mä lupaan, että mä yritin tehdä niistä erilaiset, Valtonen toteaa Twitterissä julkaisemassaan päivityksessä silmät kyynelissä nauravan naaman kanssa.

– Korkeapaineen vuoksi ei oikein tapahdu mitään, hän jatkaa ja viittaa talvella korkeapaineelle tyypilliseen pilvisyyteen.

Tiistaiksi sateet yleistyvät ja muuttuvat etelässä vedeksi. Tuuli käy etelästä. Lappiin virtaa luoteesta jo kuivempaa ja kylmempää ilmaa ja sää selkenee siellä lumisateiden väistyessä vähitellen kaakkoon.

Myös päivälämpötiloissa on tiistain jälkeen havaittavissa pieniä muutoksia, kun etelässä elohopea nousee parhaimmillaan jo neljään plusasteeseen, Lapissa taas putoaa jopa seitsemän astetta miinukselle.

