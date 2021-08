Messukeskus: Viranomaispäätökset viipyvät – tapahtumat siirtyvät

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Samaan aikaan kauppakeskukset ovat täynnä asiakkaita.

Messukeskukseen Helsinkiin valmisteltu mittava kiinteistö-, turvallisuus- ja av-alan ammattitapahtumakokonaisuus siirtyy lokakuun alusta tammikuuhun. Tapahtumien toimeksiantajat ja Messukeskus peräävät viranomaisilta kohtuullista valmisteluaikaa ja ennakoitavuutta sekä oikeasuhtaisia rajoituksia.

Tapahtumakokonaisuus oli määrä järjestää Messukeskuksessa 6.–7.10. FinnSec-, Kiinteistö- ja AVITA AudioVisual EXPO -messujen uusi ajankohta on 12.–13.1.2022. Turvallisuus 2022 -messujen ajankohdasta päätetään lähiaikoina.

– Messuihin on enää viisi viikkoa, mutta varmaa lupaa tapahtumien järjestämiseen ei viranomaisilta ole edelleenkään saatu. Aikaraja tuli nyt vastaan. Messuosallistumisen kustannukset alkavat realisoitua, ja arkkinointi pitäisi aloittaa viimeistään nyt. Epävarmuus pakotti siirtämään tapahtumakokonaisuuden eteenpäin, kertoo Messukeskuksen markkinointi- ja viestintäjohtaja Maria Mroue tiedotteessa.

Hänen mukaansa viikko viikolta vaihtuvat viranomaisrajoitukset ovat myrkkyä messujen tekemiselle. Messukeskus on valmistellut täysipainoista tapahtumasyksyä, ja sillä on täysi valmius tapahtumien terveysturvalliseen toteuttamiseen.

– Tällä hetkellä kuitenkin Etelä-Suomen avin viranomaismääräykset mahdollistavat 25 henkilön kokoontumisen sisätiloissa 12. syyskuuta asti. Samaan aikaan kauppakeskukset ovat täynnä asiakkaita, Mroue huomauttaa.

SAFE Asset Groupin kansainvälinen vertailututkimus osoittaa, että messukäynti on turvallisempi kuin kauppakeskuksessa käynti. Ruotsissa kauppakeskukset ja messukeskukset rinnastetaan toisiinsa ja niitä kohdellaan samoin säännöin.

– Koronarokotuskattavuus etenee Suomessa kovaa vauhtia ja meillä on Messukeskuksessa täysi valmius omaehtoisen koronapassin käyttöönottoon. Hyvin ilmastoiduissa halleissa on leveät käytävät, jotka mahdollistavat turvavälit. Tilojen ja varusteiden hygienia sekä henkilökunnan turvallisuusosaaminen on hiottu yksityiskohtia myöten, kertoo Mroue.

– Nyt tarvitaan oikeasuhtaisia ja ennakoivia viranomaispäätöksiä. Isoja tapahtumia ei voida toteuttaa muutamissa viikoissa ja nykyinen epätietotoisuus on kohtuutonta, hän jatkaa.

Messukeskus on saanut ensimmäisenä pohjoismaisena tapahtumatalona Safe Asset Groupin Covid-19-sertifikaatin.