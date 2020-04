Messukeskuksesta tehdään upealla videolla sairaala viidessä päivässä

Lontoon massiiviseen ExCel London -näyttely- ja messukeskukseen on rakennettu nopeasti sairaala koronaviruspotilaita varten.

Nightingalen sairaala pantiin pystyyn vain viidessä päivässä. Sen virallisella tilillä Twitterissä on julkaistu alla näkyvä BBC:n video rakennustöistä. Toistaiseksi väliaikaissairaalassa on 500 sermeillä erotettua vuodepaikkaa. Tilaa kerrotaan olevan vielä 3 500 paikalle lisää.

Britannian terveysministeri Matt Hancock kehuu sairaalaprojektia valtavaksi kansalliseksi saavutukseksi. Itsekin koronaviruksen sairastanut ministeri kiitti hankkeeseen osallistuneita Twitterissä julkaisemallaan videolla.

– On kerrassaan hämmästyttävää kuvitella, että olemme kyenneet saamaan kasaan 4 000 paikan sairaalan viikossa, Hancock suitsutti.

How do you build a hospital in 5 days? Watch the transformation of @ExCeLLondon in this time-lapse video: pic.twitter.com/wghxAEFYSm

Making @NightingaleLDN a reality has been a huge national effort in our fight against #coronavirus. Thank you to everyone who has stepped forward. pic.twitter.com/eInmVL2WZh

— Matt Hancock (@MattHancock) April 1, 2020