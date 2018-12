Mervi Katainen suuttui: Olin politiikassa jo kauan ennen kuin tapasin Jyrkin

Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas ihmettelee omaan toimintaansa kohdistuvia ennakkoasenteita.

Uudenmaan vaalipiiristä eduskuntaan pyrkivä Mervi Katainen vastaa blogikirjoituksessaan vähättelyyn, jota on kohdannut omaan ehdokkuuteensa liittyen.

Hän viittaa Ilta-Sanomien pakinaan, jossa ”Kataisten perhepakettiin” todettiin kuuluvan se, että ”Mervi-rouva nimitetään kansanedustajaksi huhtikuun vaaleissa Uudenmaan vaalipiiristä.”

– Olen ollut mukana politiikassa ja Kokoomus-toiminnassa – omassa vaalipirissäni Uudellamaalla – jo kauan ennen kuin olin edes tavannut Jyrki [Kataista]. On kummallista, että vielä 2010-luvun Suomessa joku ajattelee niin, että menetin oikeuteni osallistua poliittiseen toimintaan siinä vaiheessa, kun menin naimisiin, Mervi Katainen kirjoittaa.

– Ei uskoisi maassa, jossa tehtiin maailman edistyksellisin eduskuntauudistus vuonna 1906.

Katainen huomauttaa, että kansanedustajaksi tullaan valituksi, kun riittävä määrä itsenäisesti päätöksensä tekeviä ihmisiä antaa luottamuksen äänellään.

– On todella surullista ja ylimielistä, että toimittaja ajattelee ihmisten äänestävän ilman omaa harkintaa ylhäältä ohjattuina. Ei varmasti. Omissa tukijoissani on ihmisiä eri elämänvaiheista: mukana on koulu-, opiskelu- ja työkavereita, järjestötuttuja ja pelikavereita jalkapallon, sählyn ja tenniksen parista. He ovat mukana ihan omasta tahdostaan, eivät politbyroon määrääminä.