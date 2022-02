”Merkittäviä liikkeitä” – paljastavat satelliittikuvat Venäjän joukoista

Kaupallisen Maxar-yhtiön satelliittikuvista näkyy, kuinka Venäjä on sijoittanut joukkojaan useisiin eri paikkoihin Valko-Venäjällä, miehittämällään Krimin niemimaalla ja Länsi-Venäjällä. Joukot ympäröivät Ukrainan rajoja pohjoisessa, etelässä ja idässä.

Uutissivusto Buzzfeednewsin toimittaja Christopher Miller on jakanut kuvat Twitterissä (jutun alla).

Hänen mukaansa tämä kuvastaa lisääntynyttä aktiivisuutta ja valmiutta.

– Viimeisen muutaman viikon aikana Valko-Venäjällä on havaittu useita uusia, merkittäviä joukkojen siirtoja. Myös joukkojen telttoja/suojia on nähty lähes jokaisella sijoituspaikalla Valko-Venäjällä, Krimillä ja Länsi-Venäjällä, Maxar kertoo.

– Tämä viittaa siihen, että joukot ovat nostaneet yleistä valmiustasoaan. Lisäksi useilla harjoitusalueilla on havaittu harjoitustoimintaa, kuten tykistön ammuntoja.

Satelliittikuvien mukaan harjoitusalueilla on myös Iskander-ohjuksia, tankkeja ja muita panssaroituja sotilasajoneuvoja.

Venäjä on keskittänyt Ukrainan ympärille ja Valko-Venäjälle valtavan määrän sotilaita ja kalustoa. Venäjän ja Valko-Venäjän on tarkoitus järjestää sotaharjoitus Valko-Venäjän alueella helmikuussa.

Yhdysvaltain hallinto on varoittanut, että Venäjä saattaa aloittaa hyökkäyksen Ukrainaan pian. Ukrainaan voitaisiin USA:n mukaan hyökätä myös Valko-Venäjältä käsin.

NEW: Satellite images from @Maxar show multiple Russian military deployments in Belarus, Crimea, and western Russia that reflect an increased level of activity and readiness. The map below shows the locations of the high-resolution imagery. pic.twitter.com/fObpCNUKcO

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022