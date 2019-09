Merja Kyllönen tylytti Antti Rinnettä ”sekoilusta” – HS: Palaute tuli heti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton kansanedustaja puolustaa kritiikkiään.

Hallitusta ja pääministeri Antti Rinnettä (sd.) kovin sanoin torstaina arvostellut entinen ministeri ja vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen kertoo Helsingin Sanomille saaneensa jo suoraa palautetta Rinteen toimistosta.

– Me käsittelimme tämän ryhmässä enkä varmaan koskaan enää piiskaa pääministeriä, Kyllönen sanoo.

Hänen mukaansa pääministerin konttorista oli kerrottu, että arvostelu hallituksen sisältä tuntuu pahalta. Kyllösen mukaan hänen esittämänsä kritiikki oli kuitenkin paikallaan.

Merja Kyllönen arvosteli hallitusta ja etenkin pääministeri Rinnettä kovin sanoin vasemmistoliiton pää-äänenkannattaja Kansan Uutisten haastattelussa.

– En tiedä mitä ajattelisin, jos haluaa antaa oppositiolle lapaan aika helppoja syöttöjä. Itse tässä ajetaan päin seinää, Kyllönen totesi.

– Ehkä pääministerillä on sama ongelma kuin minulla. Liika rehellisyys tuo sammakot suusta ennen kuin on miettinyt, mitä sanoo. Kaikkea, mitä ajattelee, ei kannata sanoa ääneen ainakaan, jos on pääministeri, hän jatkoi.

Jutussa Kyllösen todetaan luonnehtivan pääministerin toimintaa ”sekoiluksi”.

Merja Kyllönen arvosteli hallitusta myös epäselvyyksistä asioista, jotka on hänen mukaansa kirjattu hallitusohjelmaan.

– Asioista puhutaan ikään kuin mitään ei olisi sovittu. Se on käsittämätöntä.

Kyllönen pohtii, vaikuttaako tilanteeseen se, että hallituksessa on kokemattomia ministereitä.

Hänen mukaansa on vaikeaa, jos hallitusohjelman kirjaukset eivät ole tarkkoja.

– Nyt lähes kaikki on kirjattu ja kirjausten mukaan pitäisi edetä. Mutta ilmeisesti ihan näin ei tapahdu.