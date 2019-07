Merja Kyllönen KU:lle: Ei itketä, kun ministeri ei ole joulupukki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan ratakeskusteluun tarvitaan malttia.

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja entinen liikenneministeri Merja Kyllönen kertoo Kansan Uutisten haastattelussa toivovansa ratakeskusteluun malttia.

Kyllösen mukaan suuret hankkeet eivät käynnisty sormia napsauttamalla, vaikka rahaa olisi.

– Pitkäjänteinen suunnittelu on kaiken aa ja oo. Uusia kehittämishankkeita ei polkaista tyhjästä, Merja Kyllönen sanoo KU:lle.

– Tarvitaan uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. Eikä aleta itkeä, että ministeri ei ollutkaan joulupukki.

Kyllönen viittaa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin (sd.) linjauksiin ratahankkeiden edistämisestä. Sanna Marin totesi aiemmin, että nopeiden junayhteyksien rakentaminen lähivuosina ei ole realismia.

– Tämä ei ole kyllä tahdosta kiinni, me kaikki tahdomme, että tulevaisuudessa on nopeita raideyhteyksiä kaupunkien välillä. Kyse on rahasta, Marin totesi HS:lle.

Merja Kyllösen mukaan Suomella on edelleen hyvät mahdollisuudet saada EU:n rahoitusta ratahankkeisiin.

– Nimenomaan ratahankkeisiin on Suomella parhaat mahdollisuudet saada EU-rahaa ilmastosyistä, mutta myös alueiden saavutettavuuden näkökulmasta.

– Tärkeää onkin, että edistetään suunnittelua. Täytyy olla hankesuunnitelma, jotta rahaa voidaan hakea.