Merivoimien komentaja: Ei kuin kylmän sodan aikana, mutta samanlaista

Lippueamiraali Jori Harju sanoo, että Itämerellä vallitsee ’uusi normaali’.

Merivoimien komentajana vuoden alussa aloittanutta lippueamiraali Jori Harjua on haastatellut Reserviläinen.

Merivoimien edessä on ensi vuosikymmenellä miljardiluokan Laivue 2020 -hanke, jossa aluksia korvataan neljällä nykyaikaisella monitoimikorvetilla. Komentaja pitää hanketta koko puolustusvoimille äärimmäisen tärkeänä.

– Nämä asiat pitää nähdä kokonaisuutena. Laivue-hanke on tärkeä nimenomaan koko puolustusvoimille ja sitä kautta myös merivoimille. Valmistuessaan sieltä tulee meille välitöntä suorituskykyä. On tärkeä muistaa, että merivoimat on toki paljon muutakin, Jori Harju sanoo.

Hanke on myöhässä aikataulusta, mutta ”asiat kuitenkin etenevät”. Harju uskoo, että kesän aikana he pääsevät kertomaan lisää sopimuksista.

– Jos nykyiset tehtävät säilyvät, tarvitaan luonnollisesti toisiaan täydentäviä suorituskykyjä. Samalla meidän täytyy kuitenkin peilata ympärillämme muuttuvaa toimintaympäristöä. Kyberpuoli ja tietojärjestelmät varmasti korostuvat, ja nämä ovat varmasti puolustusvoimallisia uudistuksia, eivätkä pelkästään merivoimien haasteita. Merivoimia ei kehitetä yksin, vaan osana isoa puolustusjärjestelmää.

Komentaja Jori Harjun mukaan nykyinen tilanne Itämerellä on ”uusi normaali”. Se on muuttunut nopeasti paljon: usean maan sotilaallinen läsnäolo alueella on vahvaa.

– Ei ole samanlaista kuin kylmän sodan aikana, mutta samankaltaista. Enkä näe, että asetelma Itämerellä olisi lähitulevaisuudessa mitenkään hiljenemässä, Harju toteaa.

Harjua huolestuttaa miehistön kuormitus.

– Henkilöstömme on ammattiylpeää väkeä, joka haluaa aidosti tehdä työnsä laadukkaasti, eivätkä he valita helposti. Rima on korkealla ja näiden asioiden takia uupumus voi iskeä, mutta se ei aina tule riittävän ajoissa tietoon.