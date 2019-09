”Merivoimien alusten todellinen käyttötarkoitus jätetty kertomatta”

Vasemmistoliiton Johannes Yrttiahon mukaan merivoimien alushankinnassa on johdettu harhaan.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen merivoimien uuden alushankinnan kustannusylityksestä, alusten luokituksesta ja niiden käyttötarkoituksesta.

Nyt tilatut neljä Pohjanmaa-luokan alusta ovat kansanedustajan mukaan luokkaa suurempia kuin hankintaprosessin kuluessa on annettu ymmärtää. Yrttiahon mukaan on perusteltua kysyä, onko harhaanjohtaminen ollut tietoista.

– Laivue 2020 -hankkeelle on aiemmin myönnetty rahoitusta yhteensä 1,232 mrd. euroa. Valtioneuvosto on kuitenkin päätöksessään 19.9. hyväksynyt lähes sadan miljoonan euron kustannusylityksen, Johannes Yrttiaho sanoo tiedotteessaan.

– Hallituksella näköjään on löysää rahaa asehankintoihin, mutta sosiaaliturvaan sekä hyvinvointi- ja koulutuspalveluihin se ei kykene osoittamaan riittävää rahoitusta.

Pohjanmaa-luokan alukset ovat uppoumaltaan 3900 tonnia. Kansanedustajan mukaan ne kuuluvat selkeästi fregatti-luokkaan, eivät korvetteihin, kuten aiemmin on annettu ymmärtää.

– Laivue 2020 -hankkeen valmistelun aikana on puhuttu mm. ”Pohjanmaa-luokan korveteista” ja ”monitoimikorveteista”. Puolustusministeriön omien määreiden mukaan korvetit ovat aluksia, joiden uppouma on 600-3000 tonnia. Fregattien uppouma on 2500-6000 tonnia. Alusten pituus on kasvanut hankkeen alkuvaiheen 90-100 metristä 114 metriin.

– Pohjanmaa-luokan uudet alukset ovat pituudeltaan ja uppoumaltaan suunnilleen saman kokoisia kuin Yhdysvaltojen Freedom-luokan rannikkotaistelualukse. Näiden tietojen valossa ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan nykysuuntauksen taustaa vasten näyttää siltä, että uusilla taistelualuksilla on tarkoitus osallistua Yhdysvaltojen ja Naton osoittamiin kansainvälisiin tehtäviin maailman merillä eikä ensisijaisesti puolustaa Suomen rannikko- ja merialueita, Yrttiaho arvioi.