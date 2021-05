”Merirosvoutta” – länsivallat tuomitsevat Valko-Venäjän

Länsivallat tuomitsevat jyrkin sanoin Valko-Venäjän sunnuntaisen operaation, jossa Ryanairin matkustajakone pakotettiin laskeutumaan maan pääkaupunki Minskiin. Viranomaiset pidättivät tämän jälkeen koneessa matkustaneen toimittaja ja oppositioaktivisti Roman Protasevitsin.

Nyt Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallintoa kohtaan kaavaillaan sanktioita, BBC uutisoi. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kuvasi Valko-Venäjän toimia ”raivostuttaviksi” ja ”laittomiksi”, Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinkenin luonnehtiessa tekoa ”järkyttäväksi”. Blinkenin mukaan Yhdysvallat pohtii vastatoimia yhdessä liittolaistensa kanssa.

Yhdysvaltojen senaatin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Bob Menendez kuvailee operaatiota ”merirosvoudeksi” ja esittää lentokieltoa Valko-Venäjän ylle.

EU-maat, Suomi mukaan lukien, ovat vaatineet tapauksen nopeaa selvittämistä. Unioni aikoo keskustella jatkotoimistaan EU-johtajien maanantaina alkavassa huippukokouksessa.

Ryanairin kone oli matkalla Ateenasta Vilnaan. Liettuan presidentti Gitanas Nauseda vaatii BBC:n haastattelussa tiukempia taloussanktioita Valko-Venäjälle. Asiasta on päätettävä jo maanantaina, Nauseda sanoo.

EU-komission von der Leyen totesi sunnuntaina, että matkustajakoneen kaappauksesta vastuulliset on asetettava vastuuseen.

The outrageous and illegal behaviour of the regime in Belarus will have consequences.

Those responsible for the #Ryanair hijacking must be sanctioned.

Journalist Roman Protasevich must be released immediately.

EUCO will discuss tomorrow action to take.

