Merikasarmi valaistaan juhlavaloin itsenäisyyspäivänä

Valtioneuvosto järjestää Merikasarmilla juhlavalaistuksen Suomen 104:ntena itsenäisyyspäivänä.

Merikasarmin historiallisten tilojen remontti on valmis ja uudistuneet, modernit toimitilat otettiin käyttöön syyskuussa. Merikasarmin toimitilat kokoavat nyt kaikki 800 ulkoministeriön Helsingissä olevaa työntekijää saman katon alle. Suojeltu rakennus on pyritty remontoimaan vanhaa kunnioittaen, ja samalla huomioiden nykyaikaisen valtioneuvoston monitilatyöympäristön vaatimukset.

Merikasarmia valaistaan kansallisina ja kansainvälisinä juhla- ja teemapäivinä.

”Haluamme kauniin, historiallisen rakennuksemme valaisulla toivottaa kaikille hyvää itsenäisyyspäivää”, sanoo valtiosihteeri Matti Anttonen valtioneuvoston tiedotteessa.

Merikasarmin vanhin osa on valmistunut 1820. Sen on suunnitellut arkkitehti C. L. Engel kasarmirakennukseksi venäläisille sotilaille. Kokonaisuuden uudemmat osat on suunnitellut arkkitehti E. Kråkström 1980-luvulla. Ulkoministeriö muutti tiloihin 1980-luvun lopulla.

Merikasarmin omistaa Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt. Valtioneuvoston kanslia vuokraa ja hallinnoi tiloja ulkoministeriön ollessa pääasiallinen tilojen käyttäjä.