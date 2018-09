Meri- ja lentoliikenteelle varoitus: Venäjä ampuu ohjuksia Syyrian edustalla

Venäjä on ilmoittanut ampuvansa ohjuksia harjoituksissa itäisellä Välimerellä.

Laiva- ja lentoliikenteelle annetun NOTAM-varoituksen perusteella Venäjän laivasto aikoo suorittaa lähipäivinä harjoituksia Itäisellä Välimerellä. Venäjän median mukaan varoituksessa mainitaan ”ohjusten koelaukaisut”.

Varoitus koskee kansainvälisillä vesillä Kyproksen, Libanonin ja Syyrian edustalla sijaitsevia vyöhykkeitä (alla) hieman alle kuuden kilometrin korkeuteen asti. Kyseiset alueet on suljettu meri- ja ilmaliikenteeltä syyskuun 20. ja 26. päivän välisenä aikana.

Venäjä on lähettänyt Välimerelle suurimman laivasto-osastonsa sitten Syyrian operaationsa alun. Sotalaivat lähetettiin virallisesti alueelle ”harjoituksiin”. Todelliseksi syyksi on kuitenkin arveltu Syyrian hallituksen Idlibin taisteluoperaatioiden tukeminen ja Yhdysvaltojen johtaman koalition mahdollisten vastatoimien ehkäiseminen.

🔺 NOTAM & navigation warnings in force around Cyprus for Thursday 20th September – 🇷🇺 Russian Navy 'ROCKET TEST FIRINGS' around the eastern Med pic.twitter.com/cVs7JHEOOZ — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) September 19, 2018

My friend @clarinetwoman2 was asking about this NOTAM and its consequences for #Israel air traffic. There are some consequences indeeed: The more northern RNAV airways out of #TLV #TelAviv get blocked (until 19,000 ft). Solution: steeper ascend, circle or detour. #IsraelAviation pic.twitter.com/qYMjgkeAen — Gerjon | חריון (@Gerjon_) September 19, 2018

Russia has created a large no fly zone for fire exercises over the eastern Meditteranean (possibly to hinder Israeli bombings on Syria… or something). As a consequence, there are interesting approaches to #BEY #Beirut due to the steep descent (red zone: 19,000 ft). #avgeek pic.twitter.com/paLKBkNp5W — Gerjon | חריון (@Gerjon_) September 19, 2018