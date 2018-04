Merenkurkkuun tiedossa uusi laiva

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaasan kaupunginhallitus on päättänyt esittää valtuustolle uuden laivan rakentamista Merenkurkun liikenteeseen. Aluksen hinnaksi arvioidaan 115 miljoonaa euroa.

Vaasa takaa lainaa 35 miljoonalla eurolla ja rahoittaa projektia 25 miljoonalla eurolla. Kaupunginvaltuusto tekee asiasta lopullisen päätöksen kevään aikana.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimiva RKP:n kansanedustaja Joakim Strand pitää esitystä historiallisena.

– Haluan nostaa hattua kaikille niille hienoille ihmisille niin Suomen kuin Ruotsin puolella, jotka ovat osallistuneet ja osallistuvat koko Merenkurkun seudun kehittämiseen, Strand sanoo Ylelle.

Midway Alignment of the Bothnian Corridor on EU-hanke, joka pyrkii laajentamaan yhteyksiä nopeasti kasvavien ja kansainvälisesti merkittävien seutujen välillä.

Tarkoituksena on luoda matkustajille ja rahtitavaroille turvallinen, ympäristöystävällinen ja taloudellisesti kannattava kuljetuskoneisto.