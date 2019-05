Mepin mukaan ulkovallat nakertavat EU:ta populistien avulla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n Miapetra Kumpula-Natrin mukaan EU:ta horjutetaan, koska sillä on vaikutusvaltaa maailman politiikassa ja markkinoilla.

SDP:n europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin mukaan on selvää, että oikeistopopulistit ovat uhka koko Euroopalle. Asia kävi ilmeiseksi viimeistään Itävallasta viikonloppuna levinneistä uutisista.

– Kansallismieliset oikeistopopulistit, kokonaisuus, johon myös perussuomalaiset ovat vauhdilla sitoutumassa, haluavat hajottaa Euroopan yhtenäisyyttä ja tämä avaa oven toiselle samaa tavoitetta ajavalle taholle, ulkovalloille, Kumpula-Natri toteaa tiedotteessa.

Itävallan hallitus joutuu eroamaan, kun nationalistisen FPÖ:n varaliittokansleri Heinz-Christian Strache jäi kiinni ”venäläisten oligarkkinen” kanssa tekemistä lehmänkaupoista.

– Mistään leikistä ei ole kyse. Varakansleri on lehtitietojen mukaan tarjonnut vaalirahoituksen vastineeksi venäläisille erilaisia etuja, kuten julkisia rakennushankkeita ja suunnitteli Unkarin mallin mukaan sananvapauden rajoittamista: tavoitteena oli päästää suuri itävaltalainen sanomalehti venäläisten käsiin ja puolueen kontrolliin, Kumpula-Natri painottaa.

Kumpula-Natri huomauttaa, miten Itävallan tapaus osoittaa entistä selvempänä, että populistien, Venäjän ja venäläisen rahan yhteydet ovat tiiviit.

– Joskaan yhteys ei ole ainoa laatuaan. Tiedämme, että niin Venäjän rahalla kuin Dondald Trumpin taustalla pyörineellä amerikkalaisella oikeistopopulistien keulakuvalla Steven Bannonilla on yhteyksiä niin Unkarin, Ranskan kuin Italiankin oikeistopopulistisiin liikkeisiin.

– Näillä koitetaan heikentää EU:ta sisältäpäin ja samalla käyttää säälittä hyväkseen populisteille Euroopassa virtaavia ääniä.

Kumpula-Natri haastaa äänestäjiä pohtimaan, miksi EU:n voimaa tai toimivuutta halutaan nakertaa.

– Vastaus on yksinkertainen: EU on yli 20 prosenttia maailman taloudesta, se on antanut meille Euroopassa vakautta, mutta myös yhtenäisyydellään hajanaisia maita enemmän jalansijaa maailman politiikassa ja voimaa vaikuttaa myös markkinoihin.

– EU määrää suuryrityksiäkin noudattamaan yksityisyyden suojaa, EU vahvistaa omaa energiatuotantoa ja älyverkkojaan ja vähentää energiariippuvuuttaan ulkopuolisista maista, Kumpula-Natri linjaa

Kumpula-Natri korostaa, kuinka markkinat tottelevat EU:n asettamia sääntöjä, koska ne eivät halua jäädä ulkopuolelle sen potentiaalista. Vahva EU tarkoittaa pelisääntöjä, joita myös muiden maanosien tulee noudattaa.

– Samalla kuitenkin myös Suomessa löytyy tahoja, jotka haluavat murentaa tätä voimaa. Esimerkiksi perussuomalaiset haluavat kuulua istumapaikkoja myöten samaan kokonaisuuteen, kuin Euroopan muut kansallismieliset oikeistopopulistit.

– Pitkin kevättä on käyty Italian sisäministeriä, niin ikään populistijohtaja Matteo Salvinia tapaamassa. Siis samaisia populisteja, jotka haluavat jarruttaa ja horjuttaa EU:n voimaa.

Kumpula-Natri painottaa, että jos EU alkaa horjua, syntyy tilaa entistä enemmän muille supervalloille ja Euroopan – Suomi mukaan lukien – asema heikkenee.

– Tämän vuoksi ulkovaltojen kannattaa tukea Euroopan populisteja.