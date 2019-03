Menojen karsinta vai lisää veroja? Näin suomalaiset vastaavat

Menojen karsiminen on vaalikoneen mukaan selvästi suositumpaa kuin uudet verot.

Ylen vaalikoneessa kysytään 25 kysymyksen joukossa kantaa väittämään Kun valtion menoja ja tuloja tasapainotetaan, se on tehtävä mieluummin menoja karsimalla kuin veroja kiristämällä.

Vaalikone kertoo myös, miten eri ikäiset ja eri sukupuolta olevat suomalaiset ovat kysymykseen vastanneet:

Alle 30-vuotiaista miehistä samaa mieltä on eli menoja karsisi 63 prosenttia ja eri mieltä on eli veroja kiristäisi 30 prosenttia.

30-50-vuotiaista miehistä samaa mieltä on 64 prosenttia ja eri mieltä on 30 prosenttia.

Yli 50-vuotiaista miehistä samaa mieltä on 65 prosenttia ja eri mieltä on 29 prosenttia.

Alle 30-vuotiasta naisista samaa mieltä on 47 prosenttia ja eri mieltä on 41 prosenttia.

30-50-vuotiaista naisista samaa mieltä on 49 prosenttia ja eri mieltä on 44 prosenttia.

Yli 50-vuotiaista naisista samaa mieltä on 58 prosenttia ja eri mieltä on 36 prosenttia.

Vastaajien lukumäärä ei vaalikoneesta käy ilmi.