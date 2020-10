”Menin Valkoiseen taloon ilman maskia, olen iloinen että olen hengissä”

USA:n New Jerseyn entinen kuvernööri Chris Christie kuvailee päätöstään vierailla Valkoisessa talossa ilman kasvomaskia ”vakavaksi epäonnistumiseksi”.

– Olen onnekas, että olen elossa, Christie kirjoittaa Twitterissä.

Presidentti Donald Trumpin tukijoukkoihin kuuluva ex-kuvernööri oli mukana syyskuun 26. päivänä Valkoisen talon puutarhassa järjestetyssä tilaisuudessa, joka liittyi Amy Coney Barrettin nimittämiseen korkeimpaan oikeuteen.

Chris Christieltä vahvistettiin koronavirustartunta lokakuun 3. päivänä. Kuume, vilunväreet, kovat kivut ja uupumus ilmaantuivat vuorokauden sisällä. Hänet siirrettiin nopeasti hoitoon teho-osastolle.

– Olin seitsemän kuukauden ajan hyvin tarkka kasvomaskin käytöstä, turvaväleistä ja käsienpesusta. Tiesin kuuluvani riskiryhmään, koska minulla on astma. Valkoisen talon ruusutarhassa otteeni kuitenkin lipesi, enkä käyttänyt maskia, ex-kuvernööri kirjoittaa Wall Street Journalin julkaisemassa mielipidekirjoituksessa.

Hän kertoo ajatelleensa, että presidenttiä ympäröivät turvatoimet tarkoittaisivat samalla myös ”turvavyöhykettä virukselta”.

– Olin väärässä. Tätä virusta vastaan ei ole olemassa turvavyöhykkeitä, Chris Christie toteaa.

Christie kertoo pohtineensa asiaa maatessaan viikon teho-osastolla. Tartunnoilta suojaavat varotoimet ovat loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisia ja helppoja, mutta voivat suojata sekä muita ihmisiä että kansantaloutta.

Hänen mukaansa on valitettavaa, että jopa kasvomaskin kaltainen asia on vedetty mukaan Yhdysvaltain kahtiajakautuneeseen politiikkaan.

– Se ei ole puoluepoliittinen tai kulttuurinen symboli eikä osoitus heikkoudesta tai hyveellisyydestä. Se on yksinkertaisesti hyvä keino – ei täydellinen, mutta toimivaksi osoitettu – yskimisen hillitsemiseksi. Maski myös estää virusta pääsemästä suuhusi tai nenääsi. Käytä sitä, tai voit joutua minun laillani katumaan asiaa, Chris Christie sanoo.

It was a serious failure for me, as a public figure, to go maskless at the White House, writes @GovChristie. I am lucky to be alive. https://t.co/vll08yVLXM via @WSJ

— Governor Christie (@GovChristie) October 22, 2020