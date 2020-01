”Menin nukkumaan. Aamulla koiravideolla oli 10 miljoonaa katsojaa.”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalaisravintolan ruokavieraasta tuli nettilemmikki.

Yhdysvaltain New Mexicon osavaltiossa sijaitsevan ravintolan ovelle on ilmaantunut viimeisen vuoden aikana vakituinen iltavieras. Subway-Sallyksi nimetty koiranpentu on noussut isoksi netti-ilmiöksi.

Työntekijä Giovanni Luhman kertoo CBS:lle ladanneensa eräänä iltana verkkoon videon kohtaamisestaan kulkukoiran kanssa. Kun hän heräsi aamulla, oli videolla yli kymmenen miljoonaa katselukertaa.

– Tänään annoin hänelle hieman kanaa. Hän vaikuttaa aika sotkuiselta. Ja hieman kalkkunaa, kuten eläinlääkärirouva kehotti. Jos emme anna Sallylle ruokaa ajoissa, hän vain kävelee kadun yli Taco Belliin, Luhman toteaa videolla.

Hän kertoo käyttävänsä yllättävää mediahuomiota vähävaraisten perheiden auttamiseksi. Ravintolan henkilökunta ei ole halunnut viedä Sallya paikalliseen löytöeläinkotiin, jossa eläin todennäköisesti lopetettaisiin.