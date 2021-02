Menestystarinasta rajuun koronapurkaukseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Portugalissa kuoli tammikuussa koronaan 5000 ihmistä.

Erityisesti Lissabonin pääkaupunkiseudulla sairaaloiden täyttyessä ne ovat pyytäneet potilaita yrittämään hoitaa itseään kotona, ja maan hallitus on pyytänyt apua muilta Euroopan mailta, kertoo The New York Times.

Koronapotilaita on myös lennätetty Portugalin saarille tai siirretty sairaaloihin alueilla, jotka eivät ole kärsineet epidemiasta niin pahasti.

Ne, jotka ilmestyvät Lissabonin sairaaloiden oville, löytävät järjestelmän romahduksen partaalta, ja monet ihmiset odottavat diagnosointia ulkona.

– Koko maan kapasiteetti on käytössä, sanoo Portugalin talousministeri Pedro Siza Vieira.

Vaikka uudet infektiot näyttivät laskevan joillakin alueilla, Lissabonissa taudinpurkaus riehuu edelleen.

– Odotamme vielä parin seuraavan viikon olevan vaikeita, Vieira toteaa.

Vieira itse sairastui koronaan tammikuussa, ja noin kolmasosa hallituksen ministereistä on myös saanut taudin viime aikoina tai joutunut karanteeniin oltuaan yhteydessä koronan saaneeseen henkilöön.

Ensimmäisen korona-aallon aikaan keväällä Portugali oli yksi Euroopan menestystarinoista tiukkojen rajoitustoimien ansiosta, ja se auttoi pitämään kuolonuhrien määrä hyvin alhaisena etenkin verrattuna naapurimaa Espanjaan.

Joulusta lähtien Portugalissa infektioiden ja kuolemantapausten ovat kuitenkin nousseet rajusti.

Hallituksen mukaan kriisiä on pahentanut Britanniassa löydetyn virusmuunnoksen leviäminen.

Portugalin presidentti Marcelo Rebelo de Sousan mukaan muunnos aiheutti yli 50 prosenttia uusista infektioista maassa.

Kymmenen miljoonan asukkaan Portugalissa kuolleisuus koronaan on noussut pahimpiin väkilukuun suhteutettuna Euroopassa. Tammikuussa koronaan kuoli 5 000 ihmistä.

Maassa on todettu yli 731 000 koronatapausta ja koronan seurauksena 13 000 ihmistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suositteli eilen tiistaina välttämään toistaiseksi kaikkea matkustamista Portugaliin.