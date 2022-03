Mellakkajoukoilla valtavia tappioita – ”kuka hajottaa nyt mielenosoitukset?”

Ukrainan sotaan osallistuneiden Venäjän kansalliskaartin eli Rosgvardian joukkojen on arvioitu kärsineen viime viikkoina raskaita tappiota.

Sotilasasiantuntijoiden mukaan Rosgvardian oli määrä toimia pääasiassa miehityksen tukena, mutta joukot ajautuivat laajamittaisiin taisteluihin puolustajien kovan vastarinnan vuoksi. Ukrainasta on julkaistu lukuisia videoita tien varsille hylätyistä tai tuhotuista kansalliskaartin rekoista.

Bellingcat-tutkijaryhmän mukaan turvallisuuspalvelu FSB on pidättänyt Rosgvardian varapäällikön, kenraali Roman Gavrilovin. On epäselvää, liittyykö toimenpide raskaisiin tappioihin tai muihin epäonnistumisiin.

Erään lähteen mukaan Gavrilovia syytettäisiin tietovuodoista, toisten tietojen perusteella taustalla olisi polttoaineen haaskaaminen. Duumaedustaja Alexander Khinshtein on kiistänyt tiedot pidätyksestä.

Bellingcatin johtaja Christo Grozevin mukaan kansalliskaartin tappioilla voi olla merkitystä myös Venäjän sisäisten levottomuuksien kannalta.

– Omien sortojoukkojen valtavat menetykset ovat Venäjän hyökkäyksen tärkeä sivuvaikutus, Grozev tviittaa.

Hän on jakanut videon Ukrainassa tuhotusta ajoneuvosaattueesta. Rekkojen kyydissä olleiden mellakkavarusteiden kerrotaan kuuluneen Vladimirin kaupungin poliisille.

– Kuka pahoinpitelee mielenosoittajia, kun kaupungissa on seuraava mielenilmaus, Grozev kysyy.

An important side effect of Russia's invasion is Russia's huge loss of domestic repressive troops. In this incident, what appears to be a big chunk of riot police from Vladimir has been destroyed. Who will beat up protesters during the next rally there? pic.twitter.com/uWLEqoApht

— Christo Grozev (@christogrozev) March 20, 2022