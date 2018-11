Meksiko toppuuttelee Donald Trumpia – ”ei ole hallitusta joka sopisi”

Meksikon tuleva ulkoministeri Marcelo Ebrard sanoo, ettei uusi hallitus voi tehdä sopimuksia ennenkuin se aloittaa varsinaisen toimintansa, kertoo meksikolainen päivälehti La Jornada. Hallituksen on tarkoitus aloittaa toimintaansa joulukuun alussa.

”Emme ole tehneet sopimuksia, koska emme ole vielä hallitus. Sanoin tuhat kertaa Washington Postille että sopimusta ei ole, mutta olemme käyneet keskusteluja. Ehkä sana tuli suustani, mutta kuinka voisimme tehdä sopimuksia, kun meitä ei ole vielä asetettu hallitukseksi”, hän toteaa.

Washington Postin mukaan myös tulevan hallituksen sisäministeri Olga Sánchez Cordero olisi kertonut Meksikon aikovan noudattaa Remain in Mexico -nimellä kulkevaa sovittua toimintamallia lyhyen tähtäimen ratkaisuna.

”Keskipitkän ja pitkän tähtäimen ratkaisu on, että ihmiset eivät enää muuta. Meksikolla on avosyli ja kaikkea, mutta kuvitelkaa karavaani toisensa ja toisensa jälkeen. Se olisi ongelma myös meille”, hän sanoi lehdelle.

Myöhemmässä tiedotteessaan Sánchez Cordero täsmensi vielä, ettei Yhdysvaltain ja Meksikon välillä ole sopimusta, sillä hallitus aloittaa toimintansa vasta joulukuussa. Tärkeintä hänen mukaansa on Keski-Amerikan pakolaisten osalta ihmisoikeuksien turvaaminen sekä ruoan, terveydenhoidon ja majoituksen varmistaminen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli yhteisöpalvelu Twitterissä sanankäänteissään jyrkempi. Hänen mukaansa Meksiko tekisi viisaasti, jos se pysäyttäisi pakolaiskaravaanit jo ennen niiden saapumista maiden väliselle rajalle. Maahan hän toivottaa tervetulleeksi ainoastaan sinne laillisesti saapuvat.

”Etelärajalla olevia siirtolaisia ei päästetä Yhdysvaltoihin, ennenkuin heidän hakemuksensa on yksilöllisesti käsitelty oikeudessa.”

Would be very SMART if Mexico would stop the Caravans long before they get to our Southern Border, or if originating countries would not let them form (it is a way they get certain people out of their country and dump in U.S. No longer). Dems created this problem. No crossings!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2018