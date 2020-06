”Meitä kaikkia tulee koskea samat lait”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eduskunnassa käsitellään kansanedustajan syytesuojan murtamista.

Eduskunnan täysistunnossa puhuttiin keskiviikkona valtakunnansyyttäjän pyytämästä syyteluvasta kansanedustaja Juha Mäenpäälle (ps.). Mäenpää oli itse paikalla täysistunnossa, mutta perjantaina pidettävään äänestykseen itseään koskevasta asiasta hän ei voi osallistua.

Syyttäjänä siviilissä toiminut kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen sanoi perustuslakivaliokunnan asiaa pohtiessaan tehneen hyvää työtä. Hänen mielestään valiokunnan enemmistön kanta on juridisesti hyvin perusteltu.

– Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meitä kaikkia – myös kansanedustajia – tulee koskea samat lait. Meidän kansanedustajien on vastattava oikeudellisesti sellaisesta puheesta, jota valtakunnansyyttäjä epäilee perustuslaissa turvattua ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta loukkaavaksi, Pihla Keto-Huovinen sanoi.

Hänen mukaansa valiokunnan ja asiantuntijoiden puolto syyttämisluvalle tarkoittaa tarkoituksenmukaista ja perusteltua syytä myöntää lupa.

– Kansanedustajina me emme voi käyttää puhevapauttamme miten vain. Emme ainakaan toisen henkilön perustuslaissa turvattujen oikeuksien loukkaamiseen.

– Eduskunnan tulisikin syyttämislupa myöntämällä osoittaa, että kansanedustaja ei voi sanoa mitä vain.

Keto-Huovinen sanoi olevansa pettynyt, että asiasta tuli ”poliittinen näytelmä”. Sananvapauden rajat ovat hänen mukaansa juridinen, eivät poliittinen kysymys.

Hänen mukaansa kokoomuksen eduskuntaryhmän enemmistö tukee valiokunnan enemmistön kantaa.

Vasemmistoliiton Anna Kontulan mukaan edustajat eivät ole arvioimassa kansanedustajan syyllisyyttä, vaan sitä, tulisiko hänen mahdollista syyllisyyttään tarkastella kuten muidenkin ihmisten syyllisyyttä Suomessa tarkastellaan.

Hän huomautti, ettei yksikään valiokunnan asiantuntija puoltanut syytesuojan säilyttämistä.

– Tulisikin olla erittäin painavat perusteet, että eduskunta näin päättäisi tehdä, Anna Kontula tulkitsi.

– Syytesuojainstituutio on tarkoitettu suojaamaan, korostetusti, edustajantoimen häiriötöntä hoitamista. Se nousee historiasta, jossa parlamenttien ja erityisesti niiden opposition toimintaa, on häiritty muun muassa oikeudellisia välineitä käyttäen. Tässä tapauksessa ei ole noussut mitään merkkejä, että tällaisesta olisi kysymys.

Kontulan mielestä syytesuoja voisi tulla kysymykseen, jos mielipide olisi sellainen, että sitä on mahdotonta esittää ilman että samalla rikkoo lakia. Tästäkään ei hänen mukaan nyt ole kyse – ”päinvastoin edustaja Mäenpää on korostanut, että kyse on spontaanista lausumasta”.