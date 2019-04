”Meillä on tämä oppiriita Li Anderssonin kanssa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpon mukaan verot ovat ihmisten rahoja.

– Meillä on tämä iänikuinen oppiriita Li Anderssonin kanssa. Kun minä uskon siihen, että jos alennetaan työn ja yrittämisen verotusta, niin se tuo lisää tähän yhteiskuntaan, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo.

Kokoomusjohtaja Orpo kommentoi vasemmistoliiton Anderssonin puheita eduskuntavaalien Puolen Suomen tentissä Oulussa maanantaina.

– Verot ovat ihmisten rahoja. Me haluamme jättää niistä enemmän ihmisille, jotta ihmiset voivat tehdä kulutuspäätöksiä, jotta heillä on motivaatio tehdä töitä. Sieltä tulevat, Li, ne veroeurot, joilla voidaan sitten nostaa koulutusrahoja, Orpo sanoi.

Hän huomautti tämän hetken vahvemman talouden pohjan mahdollistaneen sen, että muun muassa yliopistoja ja korkeakouluja koskeneet säästölait lopetettiin viime viikolla päätetym kehyksen myötä.

– Pidetään nyt huolta hyvästä työllisyyskehityksestä, niin ei säästöjen tielle tarvitse palata.

Orpon mukaan myös lapsiperheiden tukemisessa ensisijaista olevan se, että perheillä olisi töitä ja siten toimeentuloa ilman, että tulee turvautua tukeen.

– Siksi pitää ensisijaisesti puhua siitä, miten saadaan töitä. Ja taas kerran: 140 000 ihmistä (on saanut töitä). Ajatelkaa kuinka monta nuorta, kuinka monta perheenisää ja -äitiä on saanut töitä. Se on ihan paras keino, Petteri Orpo sanoi.

– Mutta sitten. Jos eivät ne rahat riitä, ja kun usein lapsiperheissä on tiukkaa, niin siksi meillä ovat lapsilisät ja tarvittaessa muut tuet.

– Ne tulevat sitten seuraavaksi. Mutta kun ei kaikki voi aina lähteä siitä, että luvataan lisää rahaa jonnekin, kun jostain ne rahat täytyy ottaa, Orpo totesi puoluejohtajille.

– Verotetaan mieluummin työtä vähemmän, ihmisille jää enemmän käteen – pidetään huolta että on työtä.

LUE MYÖS:

Puolen Suomen vaalitentti: ”Hirvittävillä asioilla haetaan valtaa”

Puoluejohtajat: Kenen kanssa mieluiten pimeässä mökissä?