Tasavallan presidentti piti puheen viimeisen Mannerheim-ristin ritarin hautajaisissa.

Viimeinen elossa ollut Mannerheim-ristin ritari, kapteeni Tuomas Gerdt (1922–2020) saatettiin tänään 28. marraskuuta sotilaallisin kunnianosoituksin viimeiseen lepoonsa Lepolan hautausmaalla, Lappeenrannassa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti puheen Mannerheim-ristin ritari numero 95:n haudalla.

-Ritari Gerdt vältti tuomasta esiin kokemuksiaan ja urhoollisuuttaan sodissa. Sodat oli käyty ja sovittu, elämä jatkui perheen, työn ja monien luottamustehtävien parissa. Keskusteluissa hänestä henki vaatimaton, vakuuttava vakaus. Koko olemus kertoi, että hän on valan ja velvollisuuden ristinsä kantanut ja kunnian ristinsä ansainnut.

Tasavallan presidentin mukaan ritari Gerdt välitti ”vahvoja tuntemuksia: Velvollisuuden täyttämisestä, vapaudesta ja vastuusta, sukupolvesta, joka uskoi tulevaan ja rakensi valtavan tuhon jäljiltä hyvinvoinnin. Ja hänestä huokui sovun ja sovinnon henki.”

Tasavallan presidentti korosti, että vaikka nyt viimeinenkin 191 Mannerheim-ristin ritarista on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, on heidän muistonsa ikuinen.

-Mannerheim-ristin ritarien aikakausi on päättynyt, mutta perintö jää. Sodista nousseen Suomen menestystarina on ainutlaatuinen. Meillä on kestävyyttä kohdata vaikeuksia ja uskoa niiden voittamiseen. Meillä on tahtoa puolustaa arvojamme ja maatamme. Tästä kaikesta ritari Tuomas Gerdt: Me kiitämme, me kunnioitamme ja me muistamme, päätti tasavallan presidentti puheensa.

Tuomas Gerdt on saatettu haudan lepoon. Mannerheim-ristin ritarien aikakausi on päättynyt, mutta perintö jää. https://t.co/F72eqQwBKW — Sauli Niinistö (@niinisto) November 28, 2020