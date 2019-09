”Meillä on iso kohtaanto-ongelma – tässä ratkaisuja”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

RKP:n puheenjohtajan mukaan työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin on mahdollista, kun se on onnistunut naapurimaissakin.

RKP:n puheenjohtajan, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan hallituksen on tehtävä kaikkensa, jotta työllisyys saadaan kasvamaan.

– Me tarvitsemme enemmän työpaikkoja, me tarvitsemme ihmisiä töihin, mutta meillä on myös iso kohtaanto-ongelma ja sen takia tähän tarvitaan paljon erilaisia toimenpiteitä. Siitä olemme hallituksessa varmasti yksimielisiä, että tähän pitää panostaa, Anna-Maja Henriksson sanoi toimittajille Säätytalolla.

Henrikssonin mukaan kohtaanto-ongelmaa täytyy ratkaista monella tavalla: yksi on koulutus ja toinen on oppisopimusjärjestelmä.

– Sitten täytyy katsoa, että yritykset pystyvät tekemään yhteistyötä koulutuslaitosten kanssa.

Lisäksi Henriksson mukaan tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa.

Henriksson näkee, että jos työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin on mahdollista muissa Pohjoismaissa, se on mahdollista myös Suomessa.

– Meillä myös Suomessa on alueita, joissa työllisyys on jo yli 75 prosentin. Minä näin sen niin, että se on mahdollista myös muualla Suomessa, Henriksson linjasi.