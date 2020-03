Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsi selviää koronan aiheuttamasta talouskriisistä Suomea paremmin, EVA:n johtaja uskoo.

Koronan takia asetetut rajoitukset on purettava mahdollisimman nopeasti, kirjoittaa Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Emilia Kullas Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan. Töihin, kouluihin ja kauppoihin on pian päästävä, Kullas kirjoittaa. Samalla arviot epidemian huipusta vaihtelevat toukokuusta kesäkuuhun.

– Meillä ei ole varaa pitää Suomea näin kauan kiinni. Päätös asteittaisesta normaaliin palaamisesta ei voi odottaa siihen asti, kunnes viimeinenkin koronapotilas on terve. Me tarvitsemme koulut auki ja ihmisiä ostoksille. Teollisuuden hankintaketjut ja rakentaminen on saatava pyörimään normaalisti.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen on Kullaksen mukaan kerrottava miten ja missä olosuhteissa rajoitukset puretaan.

– Avainasemassa on testaus. Meidän pitää tietää, ketkä ovat terveitä ja kykeneviä liikkumaan kotinsa ulkopuolella. Nopeampia ja halvempia testejä on kehitteillä. Ne pitää ottaa käyttöön heti, kun se on mahdollista.

– Vaikka se maksaa, se on silti halvempaa kuin halvaannuttaa maan talous määrättömäksi ajaksi. Yritysten työterveydet ovat se kanava, jonka kautta työntekijöitä testataan jo nyt, Kullas kirjoittaa.

Kullas nostaa kirjoituksessaan esiin naapurimaa Ruotsin linjan.

– Ruotsi on valinnut erilaisen tien kuin Suomi tai moni muu maa. Kaupat, laskettelukeskukset ja koulut ovat toistaiseksi auki. Historia näyttää, mikä strategia toimi pandemiaa vastaan parhaiten, Kullas toteaa.

– Väitän silti, että naapurimme selviää tästäkin kriisistä Suomea vahvempana.

Kullas uskoo Suomen olevan koronakriisin jälkeen Ruotsiin ja Saksaan verrattuna ”velkaisempi ja entistä heikompi”.

– Siksi meidän on otettava kriisin mahdollisuuksista kaikki irti. Nyt ei ole oikea hetki sivuuttaa työllisyystavoitetta olankohautuksella. Tarvitsemme jatkossakin jokaisen työpaikan. Paras tapa hoitaa valtiota on luoda edellytykset yritysten kyvylle työllistää, hän kirjoittaa.