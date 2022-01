”Meidät on murskattu” – sairaalat täyttyvät USA:ssa

Koronavirustartuntojen erittäin suuren määrän varoitetaan johtaneen henkilöstövajeeseen Yhdysvaltain sairaaloissa. Terveydenhuollon kuormitus on kohonnut monin paikoin korkeammalle tasolle kuin vuodentakaisen talviepidemia-aallon aikana.

Marylandin osavaltion kuvernööri Larry Hogan julisti tiistaina tilanteen vuoksi poikkeustilan ja huomautti, että vuode- ja teho-osastoilla on enemmän koronapotilaita kuin kertaakaan pandemian aikana. Tuhat osavaltion kansalliskaartin sotilasta hälytettiin sairaaloiden avuksi.

Kuvernööri kehotti presidentti Joe Bidenin hallintoa vauhdittamaan välittömästi uusien virus- ja vasta-ainelääkkeiden toimituksia sekä kiihdyttämään uusien pikatestien hyväksymisprosessia.

– Hätätoimet tehdään, jotta sairaaloiden ylikuormitusta pystytään ehkäisemään, jotta saamme pidettyä lapset kouluissa ja osavaltion avoinna liike-elämälle. Teemme jatkossakin kaiken tarvittavan, jotta selviämme erittäin vaikeista lähiviikoista, Hogan totesi.

New York Times -lehden mukaan asiantuntijat ovat antaneet ristiriitaisia arvioita omikronin aiheuttamasta sairaalahoidon tarpeesta. Tautitapaukset ovat keskimäärin lievempiä, mutta viruksen nopea leviäminen voi aiheuttaa hetkellistä ruuhkautumista sairaaloissa.

Monet ovat edelleen hoidossa aiemman deltamuunnoksen vuoksi, joka aiheuttaa enemmän vakavia tautitapauksia. Lääkäreillä ei ole yleensä mahdollisuutta selvittää, kummasta viruskannasta on kyse.

Pandemian alkuvaiheessa huolena oli suojavarusteiden ja tehohoidon laitteiden riittävyys. Tällä hetkellä pulaa on vuodepaikoista ja henkilökunnasta, sillä yhä suurempi osa on joko sairaana tai karanteenissa.

– Meidät on todellakin murskattu, Johns Hopkinsin yliopistosairaalan teho-osaston johtaja Gabe Kelen sanoo.

Today I declared a 30-day state of emergency to take urgent short-term actions to combat the current COVID-19 surge. We are also mobilizing 1,000 members of the @MDNG to assist with the state's emergency pandemic response.

Details: https://t.co/34vJEkvB5q pic.twitter.com/voPHrXqo5l

— Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) January 4, 2022