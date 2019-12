Anna-Kaisa Ikonen: Meidän nyt vuoromme on

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

”Hoivatkaa, kohta poissa on veljet. Muistakaa, heille kallis ol’ maa”

Veteraanien iltahuuto on yksi puhuttelevimpia lauluja, mitä tiedän. Se saa aina silmät kostumaan ja tuo mieleen oman rakkaan, jo kauan sitten poisnukkuneen vaarini ja hänen sodankäyneen ikäluokkansa. Se saa muistamaan vastuumme: sen, että nyt on meidän lasten ja lastenlasten vuoro huolehtia.

Kaikki eduskuntaryhmät olivat keskiviikkona täysistuntokeskustelussa yksimielisesti sitä mieltä, että veteraanien rintamalisään on saatava tuntuva korotus ja että meidän tulee kaikessa päätöksenteossa vaalia sotiemme veteraanien jättämää perintöä, jonka arvo on mittaamaton.

Viime viikkojen poliittisen ilmapiirin keskellä tämä keskustelu oli meille jokaiselle paluu niille juurille, jossa vastakkainasettelulle tai kahtia jakautumiselle ei ole tilaa. Sen hetken ajan saimme jokainen tuntea yhteisesti jaettua ylpeyttä niistä lukuisista uhrauksista, joita sotiemme veteraanit maamme eteen tekivät.

Niinä vuosikymmenten takaisina Suomen historian vaikeimpina hetkinä, kun sitä eniten tarvittiin, meidän kansamme piti yhtä. Erimielisyydet jäivät syrjään, sillä vastuun kantaminen vaati jokaiselta korvaamatonta yhteishenkeä, jonka myötä Suomi saa nyt juhlistaa itsenäisyyttään 102. kerran. Talvisodan hengestä meillä on paljon opittavaa ja sitä oppia meidän on välitettävä myös tuleville sukupolville. Sitä henkeä tarvitsemme nyt myös politiikassa.

Tällä viikolla hallitus kaatui. Jo pelkkä hallituksen kaatuminen on Suomelle iso asia, mutta tilanne saa miettimään poliittisen päätöksenteon tilaa laajemminkin. HS:n politiikan toimituksen esimies Jussi Pullinen kirjoitti Helsingin Sanomissa, että Suomesta on tullut vaikeasti hallittava maa, jossa hallitukset horjuvat toistuvasti. Se on osuvasti sanottu.

Olen viime viikkoina haastatellut Suomen 2000-luvun pääministereitä työelämäprofessorin roolissani ja jäänyt miettimään poliittista johtamista perusteellisemmin. Suomessa tarvitaan johtajuutta, joka synnyttää luottamusta, rakentaa yhteistyötä ja tuo kauaskatseisuutta. Toivon, että tämä hallitusten katkoskohta käytettäisiin kunnon arviointiin maamme pitkäjänteisestä kehittämisestä ja keinoista vahvistaa keskinäistä luottamusta.

Tarvitsemme vastuullista jatkumoa sille tarinalle, joka Suomessa on rakennettu näiden viimeisen reilun sadan vuoden aikana. Tarinalle, jossa pienestä maasta kylmän pohjolan lakeuksilla on kasvanut kokoaan suurempi osaamisen, turvallisuuden, hyvinvoinnin ja tasa-arvon edelläkävijä. Se tarina rakennettiin yhdessä.

Tämän päivän erimielisyydet onkin hyvä asettaa historialliseen kehikkoon. Suomen itsenäisyysjulistuksessa, joka annettiin eduskunnalle 4. joulukuuta 1917, lukee:

”Samalla kuin Hallitus on tahtonut saattaa nämä sanat kaikkien Suomen kansalaisten tietoon, kääntyy Hallitus kansalaisten, sekä yksityisten että viranomaisten puoleen, hartaasti kehoittaen kutakin kohdastansa, järkähtämättömästi noudattamalla järjestystä ja täyttämällä isänmaallisen velvollisuutensa, ponnistamaan kaikki voimansa kansakunnan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi tänä ajankohtana, jota tärkeämpää ja ratkaisevampaa ei tähän asti ole Suomen kansan elämässä ollut.”

Toivon, että näiden sanojen myötä keskittyisimme itsenäisyyspäivän kynnyksellä vaalimaan niitä yhteisiä perustavanlaatuisia arvoja, unohtamaan hetkeksi meitä toisistamme erottavat tekijät ja antamaan arvoa heille, jotka kaiken kiitoksen erityisesti tänään ansaitsevat.

Siihen kuuluu myös perinteiden siirtäminen eteenpäin. Suurin osa meistä ei ole koskaan joutunut kokemaan sodan kauhuja ja moni arkinen asia näyttäytyy itsestäänselvyytenä. Siksi on tärkeää kertoa myös perimätietoa eteenpäin, kuten Veteraanin iltahuudossa osuvasti kehotetaan:

”Kertokaa lasten lapsille lauluin

Himmetä ei muistot koskaan saa”

Arvokasta itsenäisyyspäivää, juhlitaan sitä tänään yhdessä!

Anna-Kaisa Ikonen Kansanedustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.