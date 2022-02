”Meidän ei ole pakko pelata Vladimir Putinin pelejä”

Brittipoliitikko ryhtyisi toimiin Venäjän vaikutusvallan torjumiseksi.

Britannian parlamentin ulkoaisiainvaliokunnan puheenjohtaja Tom Tugendhat vertaa Venäjän johtoa ”mafiaan”, joka pyrkii voimakeinoin levittämään vaikutusvaltaansa maansa rajojen ulkopuolelle. Venäjän presidentti Vladimir Putin kuitenkin tietää, ettei Ukrainan sotilaallinen valloitus tule onnistumaan, Tugendhat kirjoittaa Twitterissä.

– Tästä syystä hänen suunnitelmassaan ei olekaan kyse sodasta, vaan kaaoksesta. Kaikkien pahimpien johtajien tavoin hän hyödyntää kaaosta. Jos hallitsijat eivät onnistu saavuttamaan todellista voimaa yhteistyön kautta, kääntyvät he hajaannuksen puoleen, brittipoliitikko arvioi.

Putin on hyödyntänyt Ukrainan kriisiä Kiina-suhteiden lämmittämiseen ja oman asemansa pönkittämiseen kotimaassa, Tugendhat kirjoittaa.

Lännen ja Britannian on nyt ryhdyttävä koviin toimiin Venäjän uhan torjumiseksi, Tugendhat esittää. Ensinnäkin lännen on suljettava markkinansa venäläisiltä yhtiöiltä, hän esittää, muistuttaen useimpien ulkomailla toimivien suurten venäläisyhtiöiden olevan tosiasiassa lähellä Venäjän johtoa. Tugendhat karkottaisi myös Venäjän valtaapitävien perheet lännestä.

Ketjussaan Tugendhat listaa myös muita keinoja Venäjän voimapolitiikaan vastustamiseksi.

– Tukekaa Eurooppaa sen pyrkiessä eroon kaasuriippuvuudesta ja rahoittakaa vapaata mediaa, jotta venäläiset saavat kuulla totuuden hallitsijoistaan sekä sulkekaa heidän ulkomailla toimivat propagandakanavansa.

Keskeisimmällä sijalla on kuitenkin korruption torjuminen, Tugendhat kirjoittaa. Rahanpesun ja Kremlin ”likaisen rahan” kitkeminen ovat ainoa tapaa voittaa Venäjän kunnioitus

– Sergei Lavrov ei olisi pilkannut Liz Trussia samalla tavalla, jos tämä olisi uhannut Lavrovin kultaa eikä pelkästään tämän moraalia, Tugendhat kirjoittaa, viitaten Venäjän ja Britannian ulkoministereiden äskettäiseen tapaamiseen.

– Sodalle ei ole tarvetta. Edes Putin ei todellisuudessa halua sitä. Hän haluaa meidän palvelevan hänen intressejään sekä hajaannuksemme paljastavan hänen vahvuutensa. Meidän ei ole pakko pelata hänen pelejään enää. Emme enää voi teeskennellä että nämä konnat välittävät sopimuksista, vaan meidän on toimittava, Tugendhat päättää ketjunsa.

Today’s parallels are clear. No, not fascism but the gang in the Kremlin are a mafia-like organisation in charge of a state. They have robbed and murdered their way to power. Now they’re trying the same abroad. 4/ pic.twitter.com/BJarrsbuJf — Tom Tugendhat (@TomTugendhat) February 13, 2022

So far, he’s used the crisis to: 1. Look useful to his new friends in Beijing by demonstrating he can distract us as long as he wants, 2. Look strong at home by mocking those who talk about treaties when he talks about power, 10/ pic.twitter.com/clMkBZfRCq — Tom Tugendhat (@TomTugendhat) February 13, 2022

3. Support Europe to end its dependence on Russian gas. 4. Fund free media to allow Russians to hear the truth about their rulers and close down their propaganda arms abroad. 16/ pic.twitter.com/fVhmcXHare — Tom Tugendhat (@TomTugendhat) February 13, 2022

5. Increase help to those threatened by Putin’s aggression and pledge support for Ukrainian resistance. 6. Last – but in every way most important – stop corruption at home and prosecute it. 17/ pic.twitter.com/5Q2GVHo8T4 — Tom Tugendhat (@TomTugendhat) February 13, 2022

Until we publish the assets of officials whose salaries don’t match their lifestyles and clean up our own city, they won’t take us seriously and we’ll be kept simmering. Sergey Lavrov would have mocked Liz Truss less if she’d threatened his gold not just his integrity. 19/ pic.twitter.com/qTiNDoMn1m — Tom Tugendhat (@TomTugendhat) February 13, 2022

There is no need for war. Even Putin doesn’t really want it. What he wants is for us to serve his interests and through our division show his strength. We don’t have to play this game anymore. We must stop pretending treaties matter to these crooks and act. 20/ pic.twitter.com/G8vq1iLpi2 — Tom Tugendhat (@TomTugendhat) February 13, 2022