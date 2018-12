Mediatuomarit parantavat ymmärrystä tuomioistuintyöstä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mediatuomaritoiminta muuttuu valtakunnalliseksi.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää ensi vuoden talousarvion täydennykseksi 100 000 euroa oikeusministeriölle mediatuomaritoimintaan.

Kansanedustaja Kari Tolvanen (kok.) pitää hyvänä päätöksenä mediatuomaritoiminnan laajentamista valtakunnallisesti toimivaksi. Eduskunnan lisäpanostusten turvin aiemmin Oulun, Varsinais-Suomen sekä Helsingin käräjäoikeudessa sekä Rovaniemen hovioikeudessa toiminut mediatuomarijärjestelmä laajenee myös muualle maahan.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) on myös pitänyt mediatuomarikäytäntöä esillä.

– Mediatuomareiden tarkoituksena on auttaa mediaa uutisoimaan usein monimutkaisistakin tuomioistuinten ratkaisuista. Tuomioistuinten ratkaisuista uutisoiminen on usein sillä tavoin epämääräistä, että tavallisen kansalaisen on vaikea hahmottaa monimutkaisissa ja julkisuutta herättäneissä oikeustapauksissa annettuja ratkaisuja, Tolvanen sanoo.

Mediavastuutuomareiden tehtävänä on myös tukea oikeustoimittajia työssään tarjoamalla näille käytännön ymmärrystä tuomioistuinjärjestelmästä ja -työstä. Mediatuomarit ovat normaaleita käräjätuomareita, joiden eritystehtävänä on hoitaa tuomioistuimen yhteyksiä tiedotusvälineisiin.

– Julkisuudessa olevat rikos- ja isot riita-asiat kiinnostavat kansalaisia. Sen takia on tärkeää, että tällaisia paljon mielenkiintoa herättäviä oikeustapauksia käsitellään asianmukaisesti ja ymmärrettävästä eri medioissa, Tolvanen toteaa.

Mediatuomarit auttavat tiedotusvälineiden edustajia tapauksissa, joiden käsittelyyn eivät ole itse osallistuneet. Näin ollen tuomarit pystyvät arvioimaan tapauksia ja niiden ratkaisuja objektiivisesti. Tolvasen mukaan tämä on tärkeää järjestelmän läpinäkyvyyden kannalta.

– Muuttuneessa mediaympäristössä on tärkeää tarjota asiallista ja ymmärrettävää uutisointia tuomioistuinten toiminnasta. Mediatuomarijärjestelmän myötä uutisoinnin laatu paranee ja väärinymmärrysten määrä vähenee. Laadukas oikeusuutisointi on yhtä tärkeää kuin esimerkiksi eduskunnan päätöksistä uutisointi, hän toteaa.