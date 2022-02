”Me pysäytämme venäläiset” – nämä neljä aluetta Ukrainassa ovat vaarallisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ukrainan presidentin neuvonantajan mukaan kaikki hyökkäykset on torjuttu Itä-Ukrainan miehitettyjen alueiden rajalla.

Ukraina on määritellyt neljä vaarallista aluetta, joilla taistellaan hyökkääviä venäläisjoukkoja vastaan, kertoo Ukrainan presidentinkanslian neuvonantaja Oleksiy Arestovych.

Alueet ovat Krimin kannas, Itä-Ukrainan miehitettyjen alueiden raja (JFO-alue) sekä Tshernihivin ja Harkovan alueet.

Oleksiy Arestovychin mukaan Ukraina on pärjännyt parhaiten JFO-alueella, jossa kaikki hyökkäykset on torjuttu eikä puolustuslinja ole murtunut. Venäjän puolustusministeriön lausunnoista huolimatta Ukraina on pitänyt Stshastjan kaupungin hallussaan. Venäjän kerrotan kärsineen kaupungissa kalusto- ja sotilastappioita.

Alustavien tietojen mukaan Venäjän joukot ovat myös ylittäneet Krimin kannaksen (Perekopinkannas) ja pyrkivät hyökkäämään kahteen suuntaan. Venäläisjoukkojen kerrotaan kuitenkin liikkuvan hitaasti.

– Ensimmäinen hyökkäyssuunta kulkee kohti Melitopolia ja toinen kohti H’ersonia. Ne ovat ryhmittyneet marssikolonniin. Meidän joukkomme ovat alueilla ja puolustautuvat, Arestovych toteaa tiedotteessa.

– Me pysäytämme heidät.

Hänen mukaansa Valko-Venäjän suunalta on ilmestynyt erillisiä Venäjän asevoimien osastoja, jotka yrittävät päästä Ukrainan alueelle, mutta kohtaavat vastustusta ja vetäytyvät.

Arestovych myös kiistää tiedot siitä, että Volynin alueella oltaisiin tultu rajan yli.

– Rajavartijoita ammutaan, mutta läpimurtoa ei ole tapahtunut.

Sen sijaan Tshernihivin alueella pohjoisessa Venäjän joukot ovat edenneet rajan yli.

– Ne muodostavat parhaillaan todennäköisesti taisteluryhmityksiä ja yrittävät edetä syvemmälle, mutta Kiova on hyvin suojattu varsinkin Tshernihivin suunnalta, Arestovych sanoo.

Hänen mukaansa Ukrainan asevoimat ja kansalliskaarti jatkavat myös Harkovan puolustamista.

– Yksikään asevoimien ja muiden lainvalvontaviranomaisten taistelija ei anna periksi, kaikki taistelevat, kukaan ei antaudu tai pakene.

