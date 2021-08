”Me emme ole onnistuneet kotouttamisessa”

Kokoomuslaisten mukaan kotouttamisen uudistaminen ei ole syyllistämistä, vaan tavoite on auttaa paremmin.

– Kovasti toivon yhteiskuntamme näkevän, että työperäisen maahanmuuton lisäys ja töihin tai opintoihin tiukemmin patistava kotouttaminen eivät ole ristiriidassa vaan jälkimmäinen nimenomaan tukee kansainvälisen Suomen rakentamista kestävästi, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen toteaa Twitterissä.

Hän viittaa tästä löytyvään Helsingin Sanomien mielipidekirjoitukseen. Puolueen linjauksia valmistelemassa olleet kansanedustajat Arto Satonen, Pia Kauma ja Ville Kaunisto vastaavat siinä HS:n perjantain pääkirjoituksessa esitettyihin kantoihin. Kaunisto toteaa Twitterissä asian menneen ”tahalliseksi väärinymmärtämiseksi”. Hänen mukaansa tämä taas haastaa keskustelun kehittymisen Suomelle elintärkeässä aiheessa.

Kokoomus on esittänyt kotouttamisen tehostamista velvoitteita lisäämällä sekä työperäisen maahanmuuton merkittävää lisäämistä. Tätä moitittiin HS:n pääkirjoituksessa ristiriitaiseksi.

Kokoomuslaisten mukaan pääkirjoituksessa sotketaan kuitenkin keskenään työperäinen maahanmuutto, turvapaikkapolitiikka ja kotouttaminen.

– Työperäinen maahanmuuttaja on henkilö, jolla on jo Suomeen tullessaan työpaikka. Näitä ihmisiä Suomi tarvitsee lisää, koska avoimia työpaikkoja on tälläkin hetkellä 145 000. Työttömiä on toki kaksinkertainen määrä, mutta kohtaanto-ongelman vuoksi useat työpaikat täyttyvät ulkomaalaisilla, Satonen, Kauma ja Kaunisto kirjoittavat.

Kokoomus on esittänyt kansainvälisen rekrytoinnin tuplaamista koronaa edeltäneestä ajasta. Kyse olisi noin 25 000 työperäisestä maahanmuuttajasta vuosittain. Keinoina on esitetty muun muassa saatavuusharkinnan poistoa ja niin kutsuttua Hyvä työnantaja -sertifikaattia.

– Turvapaikanhakija ei pyri Suomeen työnhakijana, vaan kansainvälisen suojelun perusteella, koska kokee elämänsä uhatuksi. Turvapaikkaprosessin aikana selvitetään, onko hakijalla perusteltu syy saada turvapaikka. Jos ei, niin silloin on palattava takaisin kotimaahan, kansanedustajat muistuttavat.

Heidän mukaansa kotoutuminen ja työnhaku ovat keskeisessä roolissa silloin, kun suojaa Suomesta hakeva saa oleskeluluvan. Satosen, Kauman ja Kauniston mukaan on tärkeää, että mahdollisimman moni Suomeen pysyvästi jäävä työikäinen ja työkykyinen pääsee töihin.

– Turvapaikanhaun ja siihen liittyvän perheenyhdistämisen kautta erityisesti Afrikasta ja Lähi-idästä tulleiden työttömyys on suurta. Tämä kertoo siitä, että me emme ole onnistuneet kotouttamisessa. Kotouttamisen uudistaminen ei ole syyllistämistä, vaan tavoite on auttaa paremmin, he toteavat.

Kansanedustajien mukaan kokoomus haluaa edistää työperäistä maahanmuuttoa, kehittää oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumista ja tuoda realismia maahanmuutto­politiikkaan.

– Näissä asioissa on onnistuttava, jotta Suomi selviää ikääntyvän väestön haasteista.

