Mauri Pekkarisen yritystukiesitys vastatuulessa – siniset ja PS tyrmäävät

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yritystukityöryhmän vetäjältä odotetaan uutta kompromissiesitystä tällä viikolla.

Kauppalehti kertoi tänään, että parlamentaarinen yritystukiryhmä on päätymässä ehdotukseen, jonka mukaan teollisuus menettää merkittävän osan sähköveron palauksista eli ”yritystuesta”. Tuki siirtyisi innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin (entinen Tekes) rahoitukseen.

Kokoomusta parlamentaarisessa yritystukityöryhmässä edustava kansanedustaja Harri Jaskari korostaa, että mistään ei ole vielä sovittu.

– On tullut erilaisia esityksiä, ja tällainenkin esitys on ollut mukana. Mutta mitään ei ole vielä sovittu, ja se on kokonaisuus, joka sitten ratkaisee, Jaskari sanoo Verkkouutisille.

Jaskari lisää, että samanaikaisesti pitää pitää huolta teollisuuden kilpailukyvystä ja katsoa sitä kansainvälisten mittareiden, kuten esimerkiksi energian hinnan, näkökulmasta.

Yritystukityöryhmän puheenjohtajan, kansanedustaja Mauri Pekkarisen (kesk.) ensimmäistä esitystä kokoomuksen eduskuntaryhmä ei ollut valmis hyväksymään. Ryhmä odottaa toista kompromissiesitystä tällä viikolla.

– Odotetaan nyt vielä, mihin lopullinen ehdotus muotoutuu, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen viestittää Verkkouutisille.

Siniset eivät hyväksy, PS vastustaa

Myöskään sininen eduskuntaryhmä ei lämmennyt Pekkarisen ensimmäiselle kompromissiesitykselle.

– Yritystukityöryhmän työ vielä jatkuu, mutta väitetyn kaltaista esitystä siniset eivät hyväksyisi. Haluamme pitää huolta vientiteollisuutemme kilpailukyvystä, sinisen eduskuntaryhmä puheenjohtaja Simon Elo vastaa Verkkouutisille tekstiviestillä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ei löydy tukea esitykselle.

– Emme hyväksy nyt yritystukityöryhmässä tehtyä esitystä. Tulemme jättämään eriävän mielipiteen työryhmässä, PS:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri kirjoittaa Verkkouutisille sähköpostitse.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä sekä teollisuuden energialeikkuri, päästökauppakompensaatio, nykyinen kaivosten sähköverokanta, että matkustaja-autolautan työvoimakustannustuet ovat välttämättömiä säilyttää jatkossa niin huoltovarmuuden kuin teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Perussuomalaisten mielestä on ”meidän etumme, että estämme omaa teollisuuttamme karkaamasta EU:n ulkopuolelle niihin maihin, joissa ei myöskään ole joko lainkaan tai ainakaan EU-tason ilmastopoliittisia määräyksiä”.

– Olemme erittäin pettyneitä työryhmän tuotokseen siitä näkökulmasta, että tuulivoiman tuotantotuet tulevat edelleenkin olemaan paletissa mukana sekä jopa nousemaan jatkossa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä korostaa sitä, että tukijärjestelmissä ei pidä olla tuulivoiman tuotantotukia lainkaan mukana, Meri painottaa.

Yksimielisyys työryhmässä ”tavoiteltavaa”

Kokoomuksen Harri Jaskari kertoo, että on käyty keskustelua siitä, pitääkö parlamentaarisen työryhmän päästä yksimieliseen ratkaisuun.

– Tavoiteltavaa on, että parlamentaarinen ryhmä olisi yksimielinen, koska se antaisi voimaa vaikka seuraaviin hallitusneuvotteluihin. Mutta jos ryhmä ei ole yksimielinen, silloin mietitään myös jonkinlaista enemmistöryhmää, joka voisi tehdä esityksen, Jaskari sanoo.

Mikäli jonkinlaiseen kompromissiin päästään, Jaskarin mielestä helpompia ja pienempiä uudistuksia voitaisiin tehdä mahdollisimman nopeasti.

– Silloin me pystyisimme siirtämään rahoitusta esimerkiksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen, koska sille on selvä tarve ja Suomi on siinä jäljessä.

Isompiin uudistuksiin tulisi Jaskarin mukaan todennäköisesti monivuotisia siirtymäaikoja, jotta muutokset eivät tulisi yhtäkkiä ja yllättäen.