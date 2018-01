”Mauri Pekkarisen puheet ovat menneestä maailmasta”

Kokoomusedustajat täystyrmäävät varapuhemiehen puheet siitä, että kaupunkipolitiikkaa ei saisi tehdä.

– Asia on juuri päinvastoin. Suomi nousee vain viisaalla ja vahvalla panostuksella kaupunkeihin, jotka ovat koko maan kasvun vetureita, sanovat kokoomuksen kansanedustajat Outi Mäkelä ja Sari Sarkomaa.

Eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.) esitti Helsingin Sanomien mielipidepalstalla maanantaina, että liikenteen, koulutuksen ja tutkimuksen resurssien entistä suurempi keskittäminen maan ¬sisällä pääkaupunkiseudulle ei ole kenenkään etu.

Mielipiteet ovat jatkoa Pekkarisen viime syksyn budjettiriiheen yhteydessä esittämiin toimenpiteisiin, joilla estettäisiin väestön keskittymistä erityisesti Uudellemaalle ja Helsinkiin.

– Suomen talous voidaan saada rakenteellisesti kestävälle tasolle vahvalla kaupunkipolitiikalla. Aluetaloudellisten tutkimusten perusteella tiedetään, että kaupungistumisen, talouskasvun ja tuottavuuden välillä on positiivinen yhteys. Kasvua syntyy juuri korkeakoulukaupungeissa, jotka vetävät puoleensa yrityksiä, työvoimaa ja kansainvälisiä osaajia, Mäkelä ja Sarkomaa sanovat.

Heidän mukaan Pekkarisen kannanottoa lukiessa on pakkoa kysyä, onko kaupunkipolitiikka todellakin niin vastenmielistä, että ennemmin jarrutetaan kasvua kuin tehdään koko maata hyödyttävää kaupunkipolitiikkaa?

Kokoomusedustajat katsovat, että hallituksen pitäisi ryhtyä ripeästi toimiin kaupunkipolitiikan täysimääräiseksi hyödyntämiseksi.

Yksi askel on antaa kaupunkipoliittinen selonteko, jota kokoomuskaksikko on toistuvasti ehdottanut.

Mäkelä ja Sarkomaa ovat huolissaan siitä, että kasvu on vaarassa sakata, kun osaavaa työvoimaa ei ole riittävästi saatavilla. Siksi osaamiseen ja sen uudistamiseen pitää erityisesti panostaa siellä, missä on työvoiman tarvetta.

Työ- ja elinkeinoministeriön ministerit ovat ehtineet näyttämään kokoomusedustajien ehdotukselle vihreää valoa. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus ja pääkaupunkiseudun kunnat tekevät sopimuksen siitä, miten edistetään metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa ja aluekehitystä.

– Pekkarisen mielipiteet ovat täysin ristiriidassa tutkimusten, hallitusohjelman ja jopa oman puolueen ministerien linjausten kanssa. Ei kai Pekkarinen peruuttele aiempia puheita, joissa on näytetty jo vihreää valoa kaupunkipolitiikan vahvistamiselle, Mäkelä ja Sarkomaa kysyvät.