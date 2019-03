Mauri Pekkarinen ja Ben Zyskowicz juhlivat: 80 vuotta eduskunnassa

Konkarikansanedustajien juhlissa puhutaan työuran loppupään pidentämisestä.

Eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.) ja kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) ovat kutsuneet eduskunnassa väkeä juhlakahveille. Kutsujilla on syytä.

– Maaliskuussa 1979 Suomessa pidettiin eduskuntavaalit, joiden tuloksena eduskuntaan valittiin – eräiden jo unholaan jääneiden muiden edustajien ohella – kaksi nuorta miestä: Mauri Pekkarinen, 31, ja Ben Zyskowicz, 24, kutsun teksti alkaa.

– Kun he ensimmäisen kerran astuivat juhlavaan istuntosaliin, he katsoivat hämmentyneinä ympärilleen. Tuolla oli esimerkiksi Johannes Virolainen, tuolla Veikko Vennamo ja tuolla Kalevi Sorsa, eli miehiä, joista he olivat lukeneet jo koulun historiantunneilla. He eivät voineet millään ymmärtää, miten he – tavalliset nuoret miehet – olivat valikoituneet tähän joukkoon. ”Miten mä olen päässyt tänne?”, molemmat kysyivät monta kertaa itseltään. ”Miten mä olen päässyt tänne?”.

Kutsukirjeen mukaan tutustuttuaan muihin kansanedustajiin he saivat tämän jälkeen ihmetellä ”miten noi muut on päässyt tänne?”.

– Vitsi, vitsi. Meillä on ollut neljän vuosikymmenen mittainen mahdollisuus tutustua mahtaviin kollegoihin yli puoluerajojen, aivan upeisiin eduskunnan virkamiehiin ja erittäin osaaviin ja asiantunteviin muihin eduskunnassa työskenteleviin henkilöihin, jotka kaikki tekevät ensiarvoisen tärkeää työtä suomalaisen kansanvallan palveluksessa.

Pekkarinen ja Zyskowicz kutsuvatkin loppuviikosta työtovereita ”muutamaan muisteloon ja pieneen juhlahetkeen”. Tilaisuuden teemana kerrotaan olevan ”POLIITIKKOJEN TYÖURAN PIDENTÄMINEN – VARSINKIN LOPPUPÄÄSTÄ!”.

Mauri Pekkarinen, 71, pyrkii seuraavaksi Euroopan parlamenttiin. Ben Zyskowicz, 64, pyrkii huhtikuussa 11. peräkkäiselle eduskuntakaudelle.