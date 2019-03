Mauri Pekkarinen: Valtiovallan on herättävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maakuntien elinvoimaisuus on keskustaedustajan mukaan kaikkien etu.

Eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarisen (kesk.) vaatii alueiden eriarvoistumiskehityksen pysäyttämistä.

– Suomi keskittyy toisaalla ja tyhjenee toisaalla kiihtyvää ja ennätyksellistä vauhtia. Neljän viime vuoden aikana esimerkiksi Helsingin seudun saamasta 73000 asukkaan muuttovoitosta yli puolet on maan sisäistä muuttoa, Pekkarinen sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa myös väestön ikärakenne erilaistuu samaan aikaan.

– Kun nuorekkaimmilla seuduilla on noin kolme työikäistä yhtä eläkeikäistä kohti, on ikääntyneimmillä alueilla kohta työ- ja ikäisten määrä yhtä suuri.

Väestön keskittymisen ja seutujen tyhjentymisen ”maksumiehiä” ovat Pekkarisen mukaan sekä kotiseudultaan lähtevät ihmiset että suurimpien kasvavien seutujen pienituloiset ihmiset.

– Ensin mainituilla alueilla ihmisten varallisuusarvot ovat romahtaneet. Suurimmissa keskuksissa asumisen ja liikenteen kustannukset vievät ihmisten käytettävissä olevista varoista kohtuuttoman suuren osan.

Pekkarinen vaatii toimia valtiolta.

– Maakuntien infran kohentaminen, palvelujen, kaupallisten ja julkisten, parantaminen, ammatillisen koulutuksen vieminen maakuntakeskusten ulkopuolelle, innovaatiorahoituksen suuntaaminen enemmän maakuntiin ja esim sähkön siirtokustannusten keventäminen ja aito alueellistaminen ovat muutama esimerkki välttämättömästä, keskustaedustaja listaa.

– Valtiovallan on herättävä vastaamaan kriisiytyvään kehitykseen. Huolenpito koko Suomesta on kaikkien suomalaisten etu. Kaikki keskeiset raaka-aineemme ovat maakunnissa. Maakunnissa on suurin osa vastauksistamme maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen. Siellä ovat myös matkailumme valtit, Pekkarinen perustelee.