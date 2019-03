Mauri Pekkarinen: Tämän vuoksi Suomessa tehtiin talouden hevoskuuri

Keskustapoliitikon mukaan oma valuutta olisi säästänyt Suomen sisäiseltä devalvaatiolta.

Eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarisen (kesk.) mukaan Suomi joutui tekemään kilpailukykysopimuksen euron takia.

– Kilpailukykysopimus ei ollut helppo rasti. Jokainen joutui kiristämään vyötään. Suomi joutui tekemään sisäisen devalvaation.

– Usein esitetty kysymys on, miksi Ruotsin ei ole tarvinnut tehdä samaa? Siitä yksinkertaisesta syystä, että Ruotsilla on oma valuutta. Se on devalvoitunut ja revalvoitunut aina sen mukaan mikä on Ruotsin talouden etu ja tarve. Viimeisen vuoden kurssimuutosten ääripäät ovat noin 20 prosenttia, Pekkarinen sanoo tiedotteessaan.

Keskustaedustaja muistuttaa, että Paavo Lipposen (sd.) hallitus vei Suomen rahaliitto euroon ilman kansanäänestystä.

– Tästä syystä juuri niillä, jotka veivät Suomelta ulkoisen devalvaation mahdollisuudet olisi nyt erityinen vastuu sisäisen devalvaation tekemisestä.

Pekkarisen mukaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen toimet kuitenkin käänsivät Suomen suunnan.

– Hallitus onnistui yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa nostamaan Suomen velkaantuneen talouden ja huikeasti kasvaneen työttömyyden suosta. Tulokset ovat mainioita, hän toteaa.

– Vastaavaa ei viime vuosilta muista EU:n maista juuri löydy. Kasvu ja työllisyyden kohentumisen vauhti ovat monin paikoin kohdannut rajansa. Ammattitaitoista työvoimaa ei enää löydy.

Pekkarisen mukaan ”muutos sinipunahallituksen jäljiltä on valtava”.

– Toisin kuin neljä vuotta sitten, vaalien jälkeen tuleva hallitus saa nyt aivan erilaisen perinnön. Nyt on helppo oppositionkin lupailla vaikka mitä, kun asiat ovat kunnossa.