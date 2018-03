Näin keskusta perustelee ideaa valtion tuesta kyläkaupoille

Keskustan aluekehitystyöryhmää johtavan Mauri Pekkarisen mielestä Suomen pitäisi hakea Ruotsista mallia kyläkauppojen tukemiseen.

Keskustan aluekehitystyöryhmän mielestä valtion pitäisi ottaa uudelleen käyttöön kyläkauppojen tuki. Ryhmän mukaan vaihtoehtoiset tukimuodot olisivat investointituki tai toimintatuki. Työryhmää johtavan varapuhemies Mauri Pekkarisen (kesk.) mukaan nykytilanteessa toimintatuki voisi olla näistä perustellumpi vaihtoehto.

Esimerkiksi Ruotsissa maksetaan ”haavoittuvilla haja-asutusalueilla sijaitseville pienille kaupoille” yhteensä noin kolmen miljoonan euron toimintatukea. Suomessa taas oli aiemmin käytössä investointituki, jolla autettiin kyläkauppoja toimitilojensa, kylmäkalustonsa ja vastaavien uudistamiseen. Tukea myönnettiin vuosittain noin 1,5 – 2,0 miljoonaa euroa.

Enimmillään tuki oli 40 prosenttia kyseistä kustannuksista ja vuosittain sitä myönnettiin noin 20 -35 kyläkaupalle. Keskimäärin tuen suuruus oli keskustan aluekehitystyöryhmän mukaan muutama kymmenen tuhatta euroa kauppaa kohti.

– Tässä tilanteessa Ruotsin malli voisi olla perustellumpi. Se on toimintatuki-tyyppinen tuki, eikä sitä tarvitse edes notifioida, koska se on SGEI-tuki, Pekkarinen sanoo Verkkouutisille.

– Investointituki oli siinä vaiheessa, mitä runsaat kymmenen vuotta sitten elettiin, erittäin perusteltu. Siinä saatiin todella pienellä rahalla paljon hyvää vaikutusta aikaiseksi.

Niin sanottua SGEI-tukea voidaan maksaa kansalaisille tärkeiden tai yhteiskunnan toimivuuden kannalta merkittävien palveluiden turvaamiseksi. Tuki voi tulla kyseeseen, jos markkinoiden toiminta on puutteellista, mutta viranomainen haluaa turvata palvelun saatavuuden. Pekkarisen mukaan työryhmän esittämä tuki voitaisiin toteuttaa valtiontukisäännösten puitteissa ja se on käytössä myös eräissä muissa EU-maissa.

Pekkarinen kritisoi Suomen vähittäiskauppaa hallitsevien toimijoiden, eli käytännössä S-ryhmän ja Keskon, toimintaa.

– Kun on vain kaksi suurta, niin heillä on ja on ollut pitkään kutakuinkin oligopolistinen asema Suomessa.

– Suomessa on yli 60 kuntaa, joista ne ovat molemmat vetäneet palvelunsa pois.

Syitä kauppojen lähdölle on Pekkarisen mielestä useita.

– Ensinnäkin, nämä suuret keskittyvät sinne, missä on paljon väkeä. Ne lähtevät siitä, että ihmiset tulkoon palveluiden luo, eikä palveluiden tarvitse välttämättä olla kovin lähellä ihmisiä.

– Tämä sopii niiden keskinäiseen kilpailuun ja ne vähät välittävät näistä pienemmistä yksiköistä.

Toinen syy kauppojen katoamiseen on muuttoliike.

– Väki lähtee kyliltä pois, ja se on ihan inhimillinen ja ymmärrettävä syy, mikä sitten vaikuttaa myös palveluihin. Tosin on voitu osoittaa, että tämä menee niin päin, että monessa tapauksessa palvelun lähteminen pois kylältä on draiveri, jonka perässä ihmistenkin viitseliäisyys asua siellä kylillä vähenee ja heikkenee. Monesti se menee myöskin näin päin.

Pekkarinen, joka johtaa myös yritystukia perkaava parlamentaarista työryhmää, näkee valtiolla ison roolin vähittäiskaupan terveen kilpailun edistäjänä.

– Vähittäiskauppaan valtion ei pidä puuttua tukirahoilla, mutta valtion pitää kyllä pitää huolta tiukalla kädellä siitä, että tämä kilpailu on tervettä. Nyt onneksi on saatu tässä taaksejääneiden vuosien aikana vähän kavereita näille kahdelle suurelle. Ja on tehty lainsäädännöllisiäkin toimenpiteitä, joilla terve kilpailu varmistettaisiin, joka on ollut hyvästä. Se on valtion tehtävä.

– Samalla valtion tehtävä on ylipäänsä huolehtia eri tavoin siitä, että tällaisten välttämättömien palveluiden saatavuus olisi jollain tavalla turvattu.

Hän huomauttaa, että verrattuna koko kaupan alan liikevaihtoon, keskustan työryhmän ehdottamat tukimuodot ovat suuruusluokaltaan pieniä.

– Tässähän ei ole rahallisesti kyse yhtään mistään.