Matti Vanhasta esitetään eduskunnan puhemieheksi

Käytännön mukaan eduskunnan puhemies edustaa toiseksi suurinta hallituspuoluetta.

Keskustan eduskuntaryhmä on yksimielisesti nimennyt kansanedustaja Matti Vanhasen ehdokkaakseen eduskunnan puhemieheksi. Vanhanen, 63, on entinen pääministeri (2003-2010) ja entinen keskustan puheenjohtaja.

Eduskuntavaalien jälkeen puhemiehenä on toiminut pääministeriksi nimitettävä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Eduskunta valitsee uuden puhemiehen huomenna perjantaina käytävässä vaalissa. Pitkäaikaisen parlamentaarisen käytännön mukaan eduskunnan puhemies edustaa toiseksi suurinta hallituspuoluetta.

Ensimmäinen varapuheenjohtajuus on menossa SDP:lle ja toisen varapuheenjohtajan paikka perussuomalaisille.

SDP on esittänyt kansanedustaja Tuula Haataista, 59, eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi. Haatainen on viidennen kauden kansanedustaja Helsingin vaalipiiristä. Hän on toiminut aiemmin muun muassa opetusministerinä sekä sosiaali- ja terveysministerinä ja viime vaalikaudella eduskunnan toisena varapuhemiehenä.

Perussuomalaiset on nimennyt varapuhemiesehdokkaakseen kolmannen kauden perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerolan, 44. Eerola toimi viime eduskuntakaudella hallintovaliokunnan puheenjohtajana. Hän on puolueen 3. varapuheenjohtaja.