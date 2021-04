Matti Vanhanen Ylellä: Tilanne on vakava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministerin mukaan velkaantuminen hiertää puoliväliriihessä.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan hallituksen puoliväliriihi on muuttunut luonteeltaan hallitusneuvotteluiden kaltaiseksi.

– Tämä ei ole ministeriöiden välinen, vaan tällä hetkellä se on hallituksessa olevien viiden puolueen välinen neuvottelu, Vanhanen totesi Ylen Ykkösaamun haastattelussa.

Hallituksen neuvottelut keskeytyivät perjantaina. Vanhanen kuvaili tilannetta vakavaksi.

– Nyt ei keskustella vielä, kuinka monta euroa on milläkin momentilla, vaan selvästi haetaan käsitystä siitä, onko meillä sama käsitys tästä talouden isosta kehityskuvasta.

Vanhasen mukaan keskustalle on tärkeää velanhallintakyvyn turvaaminen, uudistukset työllisyyteen liittyen sekä toimet talouskasvun vauhdittamiseksi.

Valtiovarainministerin mukaan puoliväliriihen neuvotteluissa hiertää erityisesti puolueiden erilainen suhtautuminen velkaantumiseen. Vanhanen muistutti, että hyvästä luottoluokituksesta huolimatta Suomi ei ole velainhoidon kannalta mallimaa.

– Me saamme korkeat pisteet siitä, että olemme 20 vuotta harjoittaneet kehyskuria. Hallitusten uskottavuuteen kurinalaisen talouspolitiikan hoitajana on voinut luottaa, ja se on ollut takuulappu meille. Siksi nytkin halutaan uskottavuutta sille, että hyvä maine säilyy.

Vanhanen muistutti, että komission velkakestävyysarvioinnissa EU:n 27:stä jäsenmaasta 18 on Suomea parempia velanhoidossa. Suomea huonommin sijoittui vain kahdeksan maata, joista suurin osa on Välimeren maita.

– Velanhallintakyky on keskustalle tärkeä, Vanhanen totesi.