Matti Vanhanen Ylellä: Poliittisten lakkojen takia ei voi perääntyä

Entisen pääministerin mukaan poliittisiin lakkoihin on vastattava poliittisin keinoin.

Keskustan kansanedustajan, entisen pääministerin Matti Vanhasen mukaan ammattiyhdistysliikkeen poliittisiin lakkoihin irtisanomisen helpottamista vastaan on vastattava normaalilla eduskuntakäsitellyllä.

− Oma kantani on, että poliittisiin lakkoihin vastataan poliittisin keinoin eli tämä käsitellään normaalisti eduskunnassa. Silloin katsotaan, tuleeko tämä voimaan vai ei, muutetaanko sitä vai ei, Matti Vanhanen sanoo Ylen radion Ykkösaamussa.

− Luulen, että aika moni muukin kuin minä kauhistuisi ajatusta, että poliittisten lakkojen takia hallitus vetäisi koko esityksensä pois, keskeyttäisi valmistelun eikä antaisi sitä eduskunnalle, kun on kyse kuitenkin selkeästi lainsäädäntökysymyksestä. Se antaisi myös tulevaisuuteen erittäin vakavan ennakkotapauksen, hän lisää.

SAK:n jatkotoimia irtisanomisuudistusta vastaan ei toistaiseksi ole julkistettu. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n entisen työmarkkinajohtaja Lasse Laatusen mukaan ”SAK:n aikalisä on kädenojennus, johon hallituksen pitäisi tarttua”.

− Jos ojennettuun käteen tartutaan, silloin täytyy olla realistinen käsitys siitä, että se olisi johtamassa johonkin konkreettiseen tulokseen, joka kyetään myös tällä vaalikaudella toteuttamaan. Tällaista ei ole näkyvissä. Ay-liike on yksinkertaisesti ilmoittanut, että he eivät hyväksy tätä eikä heille myöskään käy ne lievennykset, joita hallitus tässä on tehnyt, Vanhanen sanoo.

Hän haluaa asian eduskunnan käsittelyyn, jonka yhteydessä ay-liike voi hänen mukaansa esittää argumentteja.

− Niitä punnitaan ja aikanaan eduskunta äänestää. Se on tapa, jolla asiat pitää kyetä ratkaisemaan. En rajoittaisi poliittisia lakkoja, niihin pitää vastata poliittisin keinoin kansanvaltaisella areenalla, Vanhanen sanoo.