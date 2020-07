Matti Vanhanen Ylellä: EU-pakettia on helppo puolustaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministerin mukaan olisi vaarallista ajatella, ettei Etelä-Euroopan taloustilanne vaikuta Suomeen.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) puolustaa pitkän väännön jälkeen sovittua EU-budjettia ja koronaelvytyspakettia. Hänen mukaansa kokonaisuutta tarvitaan taantuman välttämiseksi Euroopassa.

– Jos tämän elvytyspaketin seurauksena Euroopan talous pysyy edes jollain tavoin jalkeilla ja elpyy tästä, kansantuote muodostuu suuremmaksi kuin ilman tätä pakettia olisi, niin silloin me kaikki voitamme tässä, Matti Vanhanen sanoi Ylen aamussa.

Vanhanen painotti, että paketin kokonaisuus on maakohtaista tarkastelua tärkeämpää.

– Mutta olennaisinta on kuitenkin se, että miten tällä kyetään vaikuttamaan kansantuotteen tulevaan kehitykseen, koska elämme erittäin vaarallista aikaa. Ainakin minun silmin tässä on edellytyksiä todella vaikeille talousajoille, ellei tällainen yhteinen toimenpide onnistu.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) mainitsi ”merkittäväksi saavutukseksi” sen, että avustusten osuutta saatiin komission alkuperäistä esitystä pienemmäksi. Suomen 6,6 miljardin euron maksuosuus elpymisvälineessä laski neuvotteluiden myötä lähes kaksi miljardia euroa.

Matti Vanhanen huomautti, että Suomen vuosittaisen budmaksuosuuden kasvu noin sadalla miljoonalla eurolla EU-budjetissa selittyy Britannian EU-erolla.

– Eli Saksan jälkeen suurin nettomaksaja lähti, ja unioni ei kuitenkaan kyennyt vastaavalla tavalla supistamaan omaa toimintaansa, Vanhanen sanoi.

Valtiovarainministeri kuvaili koronakriisiä shokiksi, jota voidaan lieventää investointien kautta.

– Se on tämän tavoite ja siitä pitääkin maksaa. Maatalouden kirjekuorella on merkitystä, se vaikutti Suomen hyväksyntään ja nettomaksuaseman muutokseen. Siinä ei tapahdu oikeastaan mitään muutosta tämän elpymisvälineen lisäksi. Tässä suhteessa tätä neuvottelutulosta on mielestäni helppo puolustaa, ministeri jatkoi.

Matti Vanhasen mukaan on ”hullua tai vaarallista ajatella”, ettei Etelä-Euroopan maiden taloustilanne vaikuttaisi myös Suomeen.

– Suomen keskeisille kauppamaille Etelä-Eurooppa on tärkeä. On huolestuttavaa ja väärää argumentointia tarkastella vain yksittäisiä maita. Meidän vientimme riippuu siitä, miten koko Euroopan talous kehittyy, Vanhanen sanoi.