Matti Vanhanen vaatii IS:ssa velkaantumista kuriin

Rahaministeri jättää tehtävänsä tällä viikolla.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) liikkeelle laittamista uudistuksista tulossa on mahdollisesti vielä ennen kesälomia lausuntokierrokselle esitys kotitalouksien velkaantumisen hillitsemisestä. Niille tulisi velkakatto, kuten myös taloyhtiölainoille.

– Eikä pidä olla liian houkuttelevia lyhennysvapaavuosia taloyhtiölainoissa. Finanssiala ei tästä riemuitse, mutta velkaantuminen on punaisella välkkyvä varoitusvalo myös makrotalouden kannalta, Matti Vanhanen sanoo Ilta-Sanomille.

Valtiontaloudessa Vanhanen uskoo silti aikalisään koronapandemian takia.

– Kun tulin tehtävään, miltei ensimmäinen lauseeni oli, että koronahoito on parasta talouspolitiikkaa. Nyt ei ole se aika, että pelätään lyhytaikaista velanottoa. Olin valmis siihen, että kunnille annetaan jopa ylikin niiden tarpeen.

Näin vältettäisi lamavuosien ja finanssikriisin kokemukset, kun kunnissa päädyttiin pakkoleikkauksiin.

Vanhanen varoittaa sokaistumasta siitä, että tämä ja ensi vuosi ovat hyvinkin vahvoja talouskasvun ja elpymisen vuosia. Hänen mukaansa se antaa helposti harhaanjohtavan kuvan, että työllisyys paranisi nopeastikin.

Vanhasen mukaan katse pitää nyt jo kohdistaa pidemmälle, kun vastaan tulevat ikääntyvän väestön kysymykset.

– Meillä on väestörakenteen takia kasvupotentiaalia vain noin puolet siitä, mitä muissa Pohjoismaissa.

Vanhanen luettelee kasvuedellytyksiä: Tutkimus- ja tuotekehitys, osaavan työvoiman saanti, yritysten investointikyky ja kaikenlaisen lupamenettelyn sujuvoittaminen.

Esimerkiksi ulkomaisia korkeakouluopiskelijoita pitää saada Suomeen, ja ulkomaista työvoimaa.

– Aina ensimmäisenä kysytään, että miksi näin, kun omassa maassakin on työttömiä. Tilasto on tämä: Meillä on iso määrä ikääntyviä kansakunnassa, jossa investointiaste alittaa poistoasteen. Jos näin jatkuu, lopputuloksena on julkisen sektorin velkaantuminen ja lopulta jonkin asteen korkokriisi (kansainvälisten luotonantajilta).

– Tästä olisi opittava arvostamaan sitä, että tase on kunnossa (kassassa rahaa), vakavaraisuus hyvä. Sitä tarvitaan myös investointien rahoittamisessa.

Vanhasen mukaan miljardien eurojen aukkoa ei voi paikata leikkauksilla ja veronkorotuksilla. Jos leikkauksia tarvitaan, on pakko mennä myös ”suuriin pääluokkiin” eli sote-menoihin, koulutukseen ja työttömyysmenoihin, hän sanoo Ilta-Sanomille.